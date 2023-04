BMW introduceert i7 M70

De BMW i7 M70 xDrive is voorzien van geïntegreerde aandrijfunits op de voor- en achteras. Daarbij zijn de elektromotor, aansturingselektronica en transmissie zeer compact gecombineerd in één behuizing. Het M specifieke ontwerp van de synchroonmotoren van de BMW i7 M70 xDrive zorgt voor een gunstige vermogensdichtheid,zeker bij de motor op de achteras. Met 2,41 kWh per kilogram is het op dit moment de meest krachtige BMW elektromotor.

Deze nieuwe recordprestatie is te danken aan een gepatenteerde innovatie van BMW Group. In de elektromotor worden zes bekrachtigingsspoelen in de stator toegepast, in plaats van drie zoals gebruikelijk. Daardoor kan de elektromotor met een compact ontwerp toch een extreem hoog vermogen bereiken en dat continu afgeven met hoge toerentallen. Dit is volgens BMW een betere oplossing dan een achteras met twee conventionele elektromotoren. Dat geldt zowel voor de vermogensdichtheid als voor de efficiëntie.

M Sport Boost en M Launch Control

De elektromotor op de achteras levert een maximaal vermogen van 360 kW (489 pk). In samenwerking met de 190 kW (258 pk) sterke elektromotor op de vooras ontstaat volledig elektrische vierwielaandrijving. In Sport Mode bedraagt het systeemkoppel 1.015 Nm en 1.100 Nm met M Launch Control en de M Sport Boost functie ingeschakeld.

Bij M Launch Control wordt de aansturing van het koppel en de tractiecontrole geregeld door de aansturingsunit van de elektromotor. Die controleert het vermogen van de elektromotoren nauwkeurig om zonder gripverlies prestaties te leveren.

Max range functie

Met een bruikbare capaciteit van 101,7 kWh is de hoogvoltage-accu goed voor een theoretische actieradius van 588 tot 560 km (WLTP). In de MAX RANGE functie neemt de actieradius met zo'n 15 tot 25 procent toe door het vermogen en de topsnelheid te beperken en de werking van sommige comfortfuncties te verminderen.

De oplaadsoftware van de Combined Charging Unit zorgt standaard voor het opladen van de hoogvoltage-accu. Dat gaat met tot 22 kW voor wisselstroom en tot 195 kW voor gelijkstroom (snelladen). Daardoor is het onder ideale omstandigheden mogelijk om bij een snellaadstation in 10 minuten tot 170 km actieradius (WLTP) bij te laden.

M ondersteltechnologie

De ondersteltechnologie van de i7 M70 xDrive omvat M specifieke adaptieve luchtvering op voor- en achteras. Automatische niveauregeling en elektronisch aangestuurde schokdempers zijn met M specifieke hydrauliek geoptimaliseerd. Integral Active Steering en het Executive Drive Pro onderstelpakket met Active Roll Stabilisation en Active Roll Comfort behoren eveneens tot de standaarduitrusting. De uitrusting omvat ook een M Sportremsysteem en 21-inch lichtmetalen M wielen.

Individualiteit

Het exterieurdesign van de nieuwe i7 M70 xDrive onderscheidt zich van andere modellen uit de 7-Serie met exclusieve designelementen en typerende M designkenmerken. Het design van de voorzijde is een nieuwe visuele interpretatie van de dubbele ronde koplampen en de BMW nierengrille. Contourverlichting van de grille geeft de voorzijde en prominentere uitstraling. Bij het M Performance Pack is die verlichting voor het eerst gecombineerd met een omlijsting van de nierengrille in hoogglans zwart. Ook het zijaanzicht en de achterzijde van de i7 M70 xDrive hebben kenmerkende M designdetails. Dat zijn onder meer M buitenspiegels met karakteristieke dubbele voet, de opvallende M dorpelverbreders en de modelspecifieke achterbumper met diffusorinzet. Al deze elementen benadrukken het prestatiegerichte karakter van dit nieuwe topmodel.

De nieuwe BMW i7 M70 xDrive is leverbaar met een breed aanbod carrosseriekleuren. Er is keuze uit meer dan 100 BMW Individual carrosseriekleuren. BMW Individual Two-Tone carrosseriekleuren zijn nu ook te combineren met BMW Individual carrosseriekleuren voor een bijzonder extravagante uitstraling. Bijvoorbeeld met BMW Individual Liquid Copper metallic voor de onderste helft van de carrosserie en Sapphirschwarz metallic voor het bovenste deel.

De Frozen carrosseriekleuren voor de nieuwe BMW i7 M70 xDrive worden geproduceerd met een innovatief proces dat is gebaseerd op biomassa in plaats van petroleum. Bij dit proces blijft de samenstelling van het product hetzelfde, maar worden de grondstoffen gewonnen uit duurzame bronnen.