BMW introduceert nieuwe 7-Serie

Het volledig elektrische vlaggenschip past in de top van het BMW modelportfolio. De voorzijde van de nieuwe 7-Serie wordt gedomineerd door designelementen die typerend zijn voor het merk. Toch onderscheidt het topmodel zich duidelijk van zijn merkgenoten. Met unieke uitrustingen, zoals het Theatre Screen, het iDrive bedieningsconcept met Curved Display en de Manoeuvre Assistant voor automatisch parkeren en manoeuvreren, belichaamt de nieuwe 7-Serie het karakter van van BMW.

De nieuwe 7-Serie beschikt standaard over adaptieve LED koplampen met matrix grootlicht en de antiverblindings-grootlichtassistent Selective Beam. De zijn over twee koplampunits per zijde verdeeld. De smalle lichtunits boven in de voorzijde combineren dagrijverlichting, richtingaanwijzers en positielichten. De optionele BMW Iconic Glow kristalkoplampen creëren een uniek lichteffect: in L-vorm geplaatste en van achter met LEDs verlichte, fonkelende Swarovski kristallen vormen het positielicht en de dagrijverlichting. Dim- en grootlicht bevinden zich in de onderste, donkere units die verzonken liggen in de voorbumper.

Het design van de voorzijde krijgt extra cachet met de standaard Iconic Glow nierengrille. De verlichte contouren hiervan creëren samen met de Iconic Glow kristalkoplampen een expressieve Welcome / Goodbye verlichtingsfunctie bij het ont- en vergrendelen van de auto. Andere opvallende designkenmerken van de nieuwe generatie 7-Serie vormen de voorbumper met heldere, strakke lijnen en de 'gebeeldhouwde' motorkap met dynamische vouw in het midden. Bij de i7 verwijzen BMW i blauwe designelementen naar zijn duurzame aandrijflijn. De designelementen van het optionele M Sportpakket benadrukken juist de merktyperende dynamiek. De nieuwe 7-Serie is ook beschikbaar met het M Sportpakket Pro.

De cockpit van de nieuwe 7-Serie beschikt over aanzienlijk minder toetsen, schakelaars en knoppen dan de voorganger. Dit is te danken aan het Curved Display en de daarmee samengaande digitalisatie. De volledig digitale weergavencombinatie bestaat uit een 12,3 inch Info Display achter het stuur en een Touch Control Display met een schermdiagonaal van 14,9 inch boven de middenconsole. Het stuurwiel en de transmissiehendel zijn eveneens nieuw ontworpen. Een primeur is de Interaction Bar: een combinatie van designelement en nagenoeg onzichtbare bedieningselementen. Deze functionele component op het dashboard wordt van achter verlicht en loopt door in de voorportieren.

Het Theatre Screen, dat zich vanaf de hemelbekleding naar beneden uitstrekt, met ingebouwde Amazon Fire TV vormt een entertainment-aanbod voor de passagiers achterin. Met zijn 31,3 inch touchscreen en 8K resolutie, Bowers & Wilkins Surround Sound System met optionele shakers in de stoelen en 5,5 inch touch panels in de achterportieren (BMW Touch Command) transformeert het de ruimte achter in de nieuwe 7-Serie in een mobiele home cinema. Zo kunnen de passagiers onder andere films streamen, gamen, naar muziek luisteren of informatie opzoeken. Bestuurder en voorpassagier kunnen voor het eerst ook gebruik maken van YouTube video-on-demand streaming op het Touch Control Display. Het voor 5G geschikte ontvangstsysteem in de nieuwe 7-Serie biedt high speed connectiviteit.

Standaard beschikt de nieuwe 7-Serie over nieuw ontwikkelde comfortstoelen. Deze bieden een groter zitoppervlak dan in de voorganger, alsmede uitgebreide elektrische verstelmogelijkheden, stoelverwarming en een lendensteun voor bestuurder en voorpassagier. De als optie leverbare multifunctionele stoelen voor- en achterin omvatten tevens actieve stoelventilatie met geoptimaliseerde koeling en een massagefunctie met negen programma's (onderdeel van het Executive Pack).

In Europa maakt de nieuwe 7-Serie zijn debuut in de vorm van de volledig elektrische i7 xDrive60 (gemiddeld energieverbruik volgens WLTP: 18,4 - 19,6 kWh/100 km, CO2-emissie: 0 g/km). De i7 xDrive60 wordt aangedreven door twee elektromotoren die samen een vermogen van 400 kW (544 pk) leveren. Het model biedt dankzij diverse innovaties een actieradius van 590 - 625 km volgens WLTP. In de USA, China en een aantal andere markten zijn vanaf de introductie twee modellen met benzinemotor en 48V Mild Hybrid technologie leverbaar. De 6-cilinder-in-lijn diesel met 220 kW (300 pk) in de 740d xDrive (gemiddeld brandstofverbruik volgens WLTP: 5,9 - 6,9 l/100 km, CO2-emissie: 157 - 182 g/km) wordt in het voorjaar van 2023 aan het Europese motorengamma toegevoegd.

De Plug-in Hybride varianten van de nieuwe 7-Serie komen naar verwachting begin 2023 op de markt. Net zoals de i7 beschikken deze over de vijfde generatie van de eDrive technologie, die een elektrische actieradius van meer dan 80 kilometer (volgens WLTP) mogelijk zou maken. Ook van de volledig elektrische i7 zullen meer varianten volgen, zoals het toekomstige topmodel i7 M70 xDrive (gemiddeld energieverbruik volgens WLTP: 21,2 - 26,4 kWh/100 km, CO2-emissie: 0 g/km). Deze motorisering levert met tijdelijke Boost functie 485 kW (660 pk) (waarden voor BMW i7 M70 xDrive zijn voorlopig).

Het onderstel van de nieuwe 7-Serie omvat diverse innovaties om een balans te realiseren tussen reiscomfort en rijdynamiek. Het ideale uitgangspunt hiervoor zijn een ten opzichte van de voorganger verhoogde carrosseriestijfheid, grotere spoorbreedtes en grotere wielen. Daarnaast werden de standaard adaptieve luchtvering op voor- en achteras en Integral Active Steering verfijnd.

De actieve rolstabilisatie van de optionele uitrusting Executive Drive Pro maakt nu gebruik van een 48V elektromotor. Deze functie reduceert bewegingen rond de lengteas van de carrosserie bij oneffenheden in het wegdek aan één kant van de auto. Bovendien past de nieuwe Active Roll Comfort functie de wagenhoogte aan de corresponderende zijde actief aan. De tractiecontrole met ARB (Aktornahe Radschlupfbegrenzung) technologie claimt een verbeterde grip en een stabielere wegligging. Doordat het systeem is geïntegreerd in het motormanagement kan het precieze en bliksemsnelle correcties uitvoeren.

De nieuwe 7-Serie biedt meer systemen voor automatisch rijden en parkeren dan voorheen, zowel standaard als optioneel. Zijn technologieën vormen niet alleen de basis voor een perfect functioneren van alle nu beschikbare systemen, maar ook voor de implementatie van Level 3 geautomatiseerde rijfuncties in de toekomst. De combinatie van Active Cruise Control met Stop & Go functie en Steering & Lane Control Assistant maakt nu al een zeker niveau van autonoom rijden mogelijk. Met Speed Limit Assist, Route Monitoring, herkenning van verkeerslichten en Active Navigation kunnen de stuurbewegingen en de snelheid van de auto op de actuele rijsituatie worden afgestemd.

Bij uitvoeringen met optionele Parking Assistant Professional kan de Reversing Assistant nu vooruit afgelegde trajecten van tot 200 meter registreren en deze zelfstandig achteruit sturen. De Manoeuvre Assistant gaat een stapje verder. Indien de bestuurder een bepaalde manoeuvre heeft voorgedaan, zoals het parkeren in een krap parkeervak, kan het systeem deze handeling volledig zelfstandig uitvoeren, inclusief gas geven, remmen, schakelen en sturen. Met deze op afstand begeleide functie (naar verwachting beschikbaar vanaf voorjaar 2023) kan de bestuurder buiten de auto bepaalde manoeuvres laten uitvoeren via de smartphone.

Standaard aan boord van de nieuwe 7-Serie is het bedieningsconcept iDrive. Daarmee staan de bestuurder verschillende mogelijkheden ter beschikking voor het bedienen van auto-, navigatie-, infotainment- en communicatiefuncties, alsmede voor het gebruik van digitale diensten. De basis hiervoor vormt de nieuwste generatie software van het BMW Operating System 8. Interactie tussen bestuurder en BMW via spraak en aanraking staat hierbij centraal. Samen met het Curved Display en de Interaction Bar bieden de nieuwste generatie van het Head-Up Display en de Augmented View functie (voor het eerst getoond in het Info Display achter het stuurwiel) de gewenste informatie op de juiste plek en optimale begeleiding in elke rijsituatie.

Voor een samenspel van autofuncties, displays en interieurambiance zorgen de nieuwe My Modes. Bijvoorbeeld de Expressive Mode, de Relax Mode of de optionele Theatre Mode en Digital Art Mode (naar verwachting leverbaar vanaf voorjaar 2023). De BMW Intelligent Personal Assistant kreeg er nieuwe vaardigheden bij en kan in de nieuwe 7-Serie zo'n 20 verschillende gedaantes aannemen in het display. Het BMW Maps navigatiesysteem in de i7 selecteert naar wens de route die de beste oplaadmogelijkheden biedt.

Met de Touch Command bedieningsschermen in de achterportieren kunnen de achterinzittenden telefoneren via het audiosysteem van de auto. En de nieuwe Digital Key Plus, die gebruik maakt van ultra-wideband (UWB) zendtechnologie, verandert een Apple iPhone in een volledig functionele autosleutel.