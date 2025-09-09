Een blik op de plattegrond van de IAA geeft een eerste indruk. Meer dan de helft van alle standhouders is Chinees. En eenmaal op locatie blijkt de voertaal in de wandelgangen van het expo-gebouw niet Duits of Engels, maar Chinees. De onthulling van het nieuwste model van Leapmotor vindt zelfs plaats in het Chinees, want deze presentatie wordt tegelijkertijd in China uitgezonden.

Leapmotor biedt al voordelige elektrisch aangedreven alternatieven aan in de segmenten waar daar de meeste vraag naar is. Na de kleine T03 en de middelgrote C10 introduceert het merk nu de B05: een compacte SUV. Bij het ontwerp van de B05 is vanaf het begin meer rekening gehouden met de Europese markt en daarom is het uiterlijk veel aansprekender dan dat van de bestaande modellen.

AITO

Het Chinese merk "AITO" had grootse plannen voor de Europese markt. Toen de Europese Unie besloot invoerrechten op Chinese auto's te heffen, werden die plannen uitgesteld. Echter, de stand op de IAA was al geboekt. Daarom is AITO vooral aanwezig om de mening van de Europese consument te peilen.

De modellen van AITO zijn verkrijgbaar als plugin-hybride en met volledig elektrische aandrijving. Het merk heeft de ondersteltechniek van BMW nagemaakt (de woordvoerder was hier verrassend eerlijk over) en belooft een rijkere uitrusting dan de gevestigde orde. De AITO 9, het voorlopige topmodel, beleeft in München zijn wereldpremière.

XPeng

XPeng is actief op drie gebieden: luchtvaart, robotica en mobiliteit. Om dat duidelijk te maken brengt het een drone voor personenvervoer, vele robots en het gehele assortiment auto's mee naar Duitsland. De nieuwe P7 debuteert op de IAA, maar de fabrikant heeft nog niet besloten of deze grote sedan naar Europa komt. Juist luxe auto's en/of liefhebbersauto's worden met het gevoel gekocht en de Chinese merken hebben nog niet het imago om daar op in te kunnen spelen.

Naast de P7 toont XPeng ook de vernieuwde G6 en G9. Beide modellen hebben een nieuwe aandrijflijn (sneller opladen, lager energieverbruik), een aangepast uiterlijk en een nieuw infotainment-systeem.

BAW

Het merk "BAW" (Being Auto Works) tilt jatwerk naar een geheel nieuw niveau met de "212 T01". Deze grote terreinwagen combineert de basisvormen van de klassieke Land Rover Defender met het gezicht van de Toyota Land Cruiser. BAW combineert ook de aandrijftechniek van die modellen om tot serieuze capaciteiten in het terrein te komen. De T01 is er met diesel- en benzinemotor.

Volkswagen

Traditioneel bewaren de Duitse autofabrikanten hun belangrijkste primeurs voor de IAA en dat is ook in 2025 het geval. De Volkswagen ID.2 is na veel uitstel weer een stapje dichter bij productie en zal de naam ID.Polo dragen. Het uiterlijk is daarop aangepast, want de ID.Polo lijkt veel meer op een vertrouwde Polo dan op de meer futuristische ID-modellen. De ID.Polo zal ook beschikbaar zijn als GTI. Volkswagen herhaalt dat de basis-versie van de ID.Polo minder dan 25.000 euro zal kosten; minder dus dan de huidige Polo met benzinemotor.

Op basis van hetzelfde platform en dezelfde techniek zal Volkswagen ook een compacte SUV introduceren: de ID.Cross. Het model wordt in München nog als "concept" getoond, maar het geheel ziet er in feite productierijp uit.

Skoda

Ook Skoda blikt vooruit op een compacte SUV met elektrische aandrijving: de Epiq. De techniek is gelijk aan die van de Volkswagens ID.Polo en ID.Cross. De Epiq is de eerste Skoda die zich bedient van een nieuwe huisstijl genaamd "Modern Solid". Dat zorgt voor een moderne en zelfverzekerde uitstraling, terwijl het vriendelijke en benaderbare karakter van Skoda behouden blijft. De Epiq krijgt eenzelfde prijskaartje als de huidige Skoda Kamiq en gaat in 2026 in productie.

Volvo

Volvo was vele jaren geleden het eerste merk dat besloot niet meer deel te nemen aan autoshows. De Zweedse fabrikant had echter voldoende nieuws om toch aanwezig te zijn in München. De ES90 beleeft hier zijn Europese première. Bovendien toont Volvo de EX30 in de "Cross Country"-uitvoering.

Mercedes-Benz

De nieuwe Mercedes-Benz GLC beleeft zijn wereldpremière op de IAA 2025. De nieuwe GLC is een elektrische auto en de introductie is gepland voor de eerste helft van 2026. Net als bij de andere nieuwe modellen van Mercedes-Benz staat het grote beeldscherm centraal (optioneel met beeldscherm voor de passagier). Voor de GLC is MB-UX (Mercedes-Benz User interface) wederom gemoderniseerd met meer kunstmatige intelligentie. De elektronica zou daarom beter aanvoelen wat de bestuurder wil. Het interieur is voortaan altijd vegan. Tegelijk met de nieuwe GLC introduceert Mercedes-Benz een eigen laadplatform, inclusief de mogelijkheid om energie terug te leveren aan het net.

Opel

Bij Opel staan de Mokka GSE en Corsa GSE Vision Gran Turismo centraal. Wie de spoilers en andere race-aankleding wegdenkt, krijgt met die laatste een indruk van de nieuwe Corsa. Wie dat wil kan virtueel met de Corsa GSE rijden, want de auto is beschikbaar in het computerspel "Gran Turismo".

De Mokka GSE is geen conceptcar, maar een sportieve versie van de elektrisch aangedreven Mokka. De GSE is gebaseerd op de rally-auto en daarom niet alleen veel sneller (280 pk) dan een standaard Mokka, maar vooral meer capabel. Het onderstel is aangepast op intensief gebruik en de communicatie met de bestuurder is verbeterd voor een intense beleving.

BMW

Bij BMW staat de nieuwe iX3 centraal. Met de iX3 kiest BMW voor een heel nieuwe huisstijl. De vormen zijn ronder en meer harmonieus, alhoewel de neus nog altijd een vreemdsoortige uitstraling heeft. BMW houdt omwille van de herkenbaarheid namelijk vast aan de "nier grille", terwijl elektrische auto's helemaal geen grille nodig hebben. De nieuwe huisstijl is juist wel heel modern, waardoor duidelijk is dat de iX3 een auto van de nieuwe generatie is.

Terwijl de meeste autofabrikanten zeer kleine stands hebben, pakt BMW het grootst uit van alle merken. Een echte aanrader is de "virtual panoramic drive": een heuse bioscoop waarin bezoekers mee kunnen rijden in een reusachtige BMW.

Vakbeurs

Zoals eerder aangegeven, is de IAA voortaan meer een vakbeurs dan een autoshow voor consumenten. Daarom zijn er vooral veel leveranciers van auto-onderdelen te vinden. Daaruit blijkt duidelijk dat elektrisch rijden de toekomst heeft, want verbrandingsmotoren, bougies, uitlaatpijpen of versnellingsbakken worden domweg niet meer aangeboden. De leveranciers richten zich zonder uitzondering op batterijen, elektromotoren en computers. Die laatste besturen de elektrische aandrijflijn, zorgen voor extra veiligheid en/of bieden kunstmatige intelligentie in de auto.

Ook de onderdelenleveranciers zijn grotendeels Chinees, dus zelfs de Europese auto's worden onderhuids gaandeweg Chinees. Echter, omdat de Europese Unie sterk en zelfstandig wil worden zijn Europese paviljoens ingericht. Hier kunnen fabrikanten per land zich presenteren aan de autofabrikanten.

Nederland heeft een, hoe kan het ook anders, oranje paviljoen. VDL, vooral bekend als autofabriek, presenteert zich hier als toeleverancier voor zelfrijdende auto's. "Seiseku" is een half Japans en half Nederlands bedrijf dat het auto-interieur van de toekomst ontwikkelt. Volgens Seiseku is het zonde dat auto's 80% tot 90% van de tijd stilstaan en daarom zou het beter zijn deze ruimte nuttig te gebruiken. Stoelen zijn draaibaar gemaakt, terwijl knoppen, beeldschermen en luidsprekers zelfs onzichtbaar zijn gemaakt. Zo ontstaat een bruikbare extra ruimte waarin gewerkt of ontspannen kan worden.

Conclusie

Hoe ziet de toekomst van de mobiliteit eruit? Afgaande op de IAA 2025 is dat elektrisch en Chinees. Alhoewel de Duitse fabrikanten dapper stand houden, komen hun producten te laat en is het gevoel dat ze bijna over zich heen laten lopen. Het Chinese aanbod is steevast innovatiever en voordeliger. Aan de andere kant: de verkoopcijfers tonen dat de Europese consument voorlopig bij de vertrouwde merken blijft en dat kan verklaren waarom ze minder rigoureus veranderen.

De IAA is meer een vakbeurs dan een evenement voor autoliefhebbers. Gesprekken met de vele leveranciers van onderdelen geven eveneens het beeld dat elektrisch rijden de toekomst heeft en dat de Chinese fabrikanten daar het beste op inspelen.