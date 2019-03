Autoshow | Het doel van een autotentoonstelling is om het publiek te tonen hoe de automarkt zich ontwikkelt. Autofabrikanten onthullen er nieuwe modellen die het komende jaar bij de dealer zullen staan. Conceptcars geven een idee van de verre toekomst. Maar de autoshow zelf verandert ook! Steeds meer merken zijn afwezig. De merken die wel aanwezig zijn, brengen interessante primeurs en veelbelovende conceptcars mee naar de Autosalon van Genève 2019.

Om meteen met de grootste primeur te beginnen: Peugeot onthult in Genève de geheel nieuwe 208. De tweede generatie van de 208 oogt fris en jeugdig en doet herinneren aan een succesnummer van weleer: de Peugeot 205. De nieuwe 208 is beschikbaar met benzine-, diesel en elektromotor. Het interieur is bijzonder door het kleine stuurwiel en de sportieve zithouding ("i-Cockpit"). Nieuw voor de 208 zijn de klokken met een beeldscherm waar, als ware het een hologram, extra belangrijke informatie overheen kan worden geprojecteerd. De nieuwe 208 staat in de herfst van 2019 bij de dealer.

Niet alleen de 208 wordt elektrisch. In Genève toont Peugeot een bijzondere versie van de 508. De "508 Sport Engineered" is een 400 pk (!) sterke, elektrisch aangedreven sedan waarmee Peugeot wil laten zien waartoe het in staat is. Deze elektrische krachtpatser gaat daadwerkelijk in productie.

Renault heeft een wereldprimeur met de geheel nieuwe Clio. Renault wilde geen risico nemen met dit succesvolle model en heeft daarom vooral voortgeborduurd op het vorige model. De vormgeving is grotendeels gelijk, maar de bouwkwaliteit en de uitrusting staan op een hoger niveau. Voortaan is de Clio ook leverbaar met hybride-aandrijving. Vanaf de zomer van 2019 staat de nieuwe Clio bij de dealer.

Mazda verrast met de CX-30. Deze crossover komt tussen de CX-3 en de CX-5. De naam CX-30 is gekozen omdat in China al een CX-4 bestaat, maar deze is ongeschikt voor de Europese markt. De CX-30 staat op hetzelfde platform als de nieuwe Mazda3 en staat dit jaar nog bij de dealer.

Mercedes-Benz pakt uit met niet minder van zes wereldprimeurs. Dit betreft deels facelifts (GLC, V-Klasse) en bijzondere uitvoeringen (SL500 Grand Edition, S65 Final Edition). Onder de naam "EQ" bouwt Mercedes-Benz elektrische auto's en de "EQV" is de eerste elektrisch aangedreven personenbus. De belangrijkste primeur is echter de geheel nieuwe CLA Shooting Brake. Dit is een fraai gelijnde "stationcar" op basis van de A-Klasse, inclusief alle baanbrekende techniek van de A-Klasse.

Bij Kia staat alles in het teken van elektrisch rijden. De Niro hybride en plug-in hybride (in de achtergrond op de foto) hebben nu dezelfde rijke uitrusting als de geheel elektrische e-Niro. Het grootste nieuws is weggelegd voor de geheel nieuwe Soul (in de voorgrond op de foto). De e-Soul is een geheel elektrische SUV in het B-segment die gebruik maakt van de techniek van de grotere en duurdere e-Niro. Dat klinkt als een buitenkansje!

De Audi e-tron krijgt er een klein broertje bij: de Q4 e-tron. De Q4 is met een lengte van 4 meter 59 groter dan de Q3 en kleiner dan de Q5 en vult zo een gat in de markt. De Q4 e-tron belooft een actieradius van 450 km (WLTP) en verschijnt eind 2020 bij de dealer.

Als er een trend op de Autosalon van Genève 2019 waarneembaar is, dan is het wel dat alle merken bezig zijn met "elektrificatie". Dat is een mooi woord om aan te geven dat auto's geheel of deels elektrisch worden aangedreven. Zelfs Subaru gaat nu in deze trend mee. De geheel nieuwe Forester (midden op de panoramafoto) is voortaan voorzien van hybride-aandrijving, waarbij de mogelijkheden als trekauto ongewijzigd blijven. De VIZIV ADRENALINE (links op de panoramafoto) toont de mogelijke huisstijl van de Subaru van de (verre) toekomst.

Concept cars

Al jaren zijn op de stands van Fiat en Alfa Romeo slechts jubileum-modellen en andere speciale uitvoeringen te zien. Dit jaar weten de Italiaanse merken alle aandacht op te eisen met twee fascinerende concept cars. De Alfa Romeo Tomale is een SUV in het B-segment die vrijwel productierijp is. Veel details over de techniek zijn nog niet bekend, maar afgaande op het uiterlijk kan de Tomale een wederopstanding voor het merk betekenen.

Fiat gaat voor een regelrechte revolutie met de Concept Centoventi. Deze kleine elektrische auto is in feite slechts een "lege huls". Fiat geeft alle specificaties vrij en laat het aan de markt over om accessoires te ontwikkelen, van stoelen tot bekerhouders. Zo kan de Centoventi voor uiteenlopende doelen worden ingezet; van luxe gezinsauto tot praktische bestelauto. Of de Centoventi een voorbode is van de nieuwe Panda of 500 wil Fiat niet zeggen.

“De Italiaanse merken komen met de meest verrassende conceptcars, waarmee zowel Fiat als Alfa Romeo de visie tonen waar het voorheen aan ontbrak„

Citroën gaat ook voor revolutie met de Ami One Concept. Dit tweepersoons voertuigje is puur bedoeld voor gebruik in de stad. De lage prijs en vele aanpassingsmogelijkheden zouden de Ami One uniek maken.

Volkswagen investeert als geen ander in elektrische aandrijving en zet daarmee nu een bijzondere stap. Het nieuw ontwikkelde platform wordt beschikbaar gesteld aan andere autofabrikanten! Als demonstratie-project toont Volkswagen in Genève de I.D. Buggy. Een logische keuze, want in het verleden bouwden diverse autofabrikanten modellen op basis van de Volkswagen Kever. foto_key=26516

De el-Born van zustermerk Seat staat ook op het nieuwe platform voor elektrische auto's en is vrijwel klaar voor productie (in 2020). De el-Born heeft een bereik van 420 km en belooft verregaande zelfrijdende functies.

Skoda bouwt op hetzelfde platform de sportief gelijnde VISION iV. Het doel van deze concept-car is om te laten zien hoe de Skoda van de toekomst eruit kan zien. Het gaat dus meer om de vormgeving dan om de techniek of kansen voor serieproductie.

De onbetwiste favoriet van de Autozine-redactie is de Honda e-protoype. Deze guitig ogende compacte elektrische auto gaat eind 2019 in productie en verschijnt begin 2020 bij de dealers. Volgens Honda is het hier getoonde prototype 98% gelijk aan het uiteindelijke productiemodel. De digitale buitenspiegels zullen daadwerkelijk in productie gaan. Het bereik van de e-prototype is slechts 200 km. Dit is beduidend minder dan gemiddeld, maar omdat de accu's het duurste onderdeel van een elektrische auto zijn is de verwachting dat Honda de markt openbreekt met een lage aanschafprijs.

Nissan gunt de bezoeker een blik in de verre toekomst met de IMq. Deze middelgrote SUV is vooral een vingeroefening voor de vormgevers. Alhoewel Nissan het niet officieel bevestigt, is het logisch om aan te nemen dat de IMq een beeld geeft van de volgende generatie van de Qashqai.

Gaten vullen

Steeds meer merken kiezen ervoor om niet aanwezig te zijn op autoshows. Zelfs op de belangrijkste autoshow van Europa zijn Ford, Volvo, Opel, Hyundai, Jaguar, Land Rover, DS en Tesla niet aanwezig. Andere merken hebben veel kleinere stands dan gebruikelijk. Citroen en Peugeot bijvoorbeeld hebben hun standopppervlak ruimschoots gehalveerd.

De ruimte die daardoor overblijft wordt gevuld met eetgelegenheden, thema-tentoonstellingen en kleine exposanten. Voorheen waren in de kelder van het showgebouw oldtimers en racewagens te zien, die nu op de showvloer staan die voorheen peperduur verkocht werd. Een echte aanrader is "Abarth door de jaren heen" (naast Kia). Ook heel leuk zijn studenten-projecten (o.a. de op manga-strips geïnspireerde Tomo onder leiding van een Honda engineer) en een opnieuw gebouwd prototype. De "Quattroruote" van architect Gio Ponti stond 66 jaar geleden op de Autosalon van Genève en is nu herbouwd. Dat toont hoe de tijden veranderen!

Conclusie

De 89e Autosalon van Genève was anders dan anders. Niet langer zijn autofabrikanten massaal aanwezig met grootse en meeslepende prestaties. Diverse merken zijn geheel afwezig, veel stands zijn kleiner dan voorheen. Het is merkbaar dat de autoindustrie zo snel vernieuwt als nodig, maar zo langzaam als mogelijk. Eindelijk geven fabrikanten toe dat het tijd is om elektrisch te rijden en alle getoonde nieuwe modellen zijn in ieder geval deels elektrisch aangedreven. Zelfrijdende auto's worden vrijwel genegeerd; de auto-industrie probeert die ontwikkeling zo lang mogelijk uit te stellen.

Van de nieuw onthulde productiemodellen is de Peugeot 208 zowel qua vormgeving als techniek het meest veelbelovende model van 2019. De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, Renault Clio en Kia e-Soul zijn mooie vervangers van bestaande modellen. De Italiaanse merken komen met de meest verrassende conceptcars, waarmee zowel Fiat als Alfa Romeo de visie tonen waar het voorheen aan ontbrak. Omdat veel merken afwezig zijn, is nu ruimte op de showvloer voor kleine fabrikanten en nieuwe initiatieven, waarmee het bezoek aan Geneve een interessante nieuwe wending krijgt.