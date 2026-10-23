Audi past leveringsprogramma Q3 aan

Een jaar geleden maakten de Audi Q3 SUV en Audi Q3 Sportback hun opwachting, met een compleet nieuw design en een 200 kW sterke plug-in hybride aandrijflijn. Nu breidt Audi die keuze uit met de introductie van een nieuwe, 150 kW (204 pk) sterke aandrijflijn. Het samenspel van een 1,5-liter TFSI turbo-benzinemotor, een elektromotor en een batterij met een capaciteit van 25,7 kWh claimt in deze uitvoering sportieve prestaties. De Audi Q3 SUV 150 kW e-hybrid heeft een volledig elektrisch rijbereik tot maximaal 118 kilometer (theoretisch volgens WLTP) en kan snelladen met een snelheid van 50 kW. Daarmee is het accupakket in minder dan een half uur van 10 tot 80 procent bijgeladen.

Wat uitrusting betreft is de Audi Q3 SUV 150 kW e-hybrid per direct te bestellen in de bekende uitvoeringen Pro Line, Advanced Edition en S-Edition.

Vanafprijzen Audi Q3 SUV 150 kW e-hybrid:

Q3 SUV 150 kW e-hybrid Pro Line: € 53.990

Q3 SUV 150 kW e-hybrid Advanced edition: € 55.490

Q3 SUV 150 kW e-hybrid S-Edition: € 57.990

Audi Q3 S-Edition Competition

Tegelijkertijd is de bestaande, extra krachtige 200 kW e-hybrid aandrijflijn voortaan voorbehouden aan het nieuwe sportieve topmodel binnen het Audi Q3 assortiment: de S-Edition Competition. In lijn met die positie krijgt de S-Edition Competition een extra rijke uitrusting. Daaronder zijn het S-line exterieur, het optiekpakket zwart, 20 inch Audi Sport multispaaks lichtmetalen velgen, privacy glas, LED-koplampen plus, LED-achterlichten pro en het S-line interieur.

Onderhuids beschikt de Audi Q3 S-Edition Competition over de 200 kW (272 pk) sterke e-hybrid aandrijflijn met 400 Nm aan systeemkoppel. Deze plug-in hybride maakt een elektrische actieradius tot maximaal 107 kilometer (WLTP) mogelijk. De Audi Q3 SUV 200 kW S-Edition Competition is er vanaf € 63.990.

Audi Q3 Sportback

Ook voor de Q3 Sportback heeft Audi het aanbod aangepast. Hij is er vanaf nu in twee uitvoeringen met de dynamiek van S-Line: als Q3 Sportback 150 kW S edition, vanaf € 59.490 en als Q3 Sportback 200 kW S edition Competition, vanaf € 65.490.