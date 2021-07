Audi

Voorsprong door Techniek bestaat 50 jaar

12 juli 2021 | Audi's merkslogan 'Voorsprong door Techniek' viert zijn vijftigste verjaardag. 'Vorsprung durch Technik' werd in 1970 bedacht door Hans Bauer van de reclameafdeling van het toenmalige Audi NSU Auto Union AG. In 1971 werd de slogan voor het eerst gebruikt in een advertentie en maakte vervolgens zijn opwachting in brochures van modellen als de Audi 50, 80 en 100. In de jaren erop kwamen er varianten als 'Audi. A nice bit of technology' en 'Audi. Relaxed Driving with perfect technology', maar Audi verkoos al snel weer het pakkende origineel.

