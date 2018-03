Pop.Up Next getoond in Geneve

21 maart 2018 | Op de Autosalon van Genève 2018 presenteerden Audi, Italdesign en Airbus recent de tweede versie van de 'Pop.Up Next', een volledig elektrisch, volautomatisch conceptvoertuig voor horizontale én verticale mobiliteit. In de verre toekomst zou deze nieuwe mobiliteitsvorm mensen in steden over de weg en in de lucht kunnen vervoeren, mede om de verkeersdrukte in de stad te beperken. De besturing wordt voor een groot deel geregeld via een 49 inch scherm, terwijl mens en machine samenwerken door middel van spraak- en gezichtsherkenning, eye-tracking en een aanraakfunctie.

De eerste versie van de Pop.Up beleefde een jaar geleden zijn première in Genève. Net als bij die versie ondersteunt Audi het nieuwste project met knowhow over batterijtechnologie en automatisering. Ook Airbus en Audi-dochter Italdesign zijn aangesloten bij het project. Met Pop.Up Next geven de samenwerkende bedrijven een kijkje in de toekomst waarin zowel auto's als kleine vliegtuigjes (passagiersdrones) volledig elektrisch zijn en autonoom kunnen rijden en vliegen. De Pop.Up Next is een lichtgewicht tweepassagierscabine met een enorm 49 inch scherm als belangrijkste element in het interieur.

"Creativiteit is nodig als het gaat om nieuwe mobiliteitsconcepten voor verschillende behoeften van steden en mensen. Pop.Up Next is een ambitieuze visie die ons stedelijke leven in de toekomst permanent kan veranderen," aldus Dr. Bernd Martens, Audi Board Member voor Procurement en President van Italdesign.

De cabine van de Pop.Up Next is zowel van wielen als propellers te voorzien. In het eerste geval is het een elektrisch, autonoom rijdend stadsvoertuig; als alternatief wordt het een tweepersoons elektrisch aangedreven vliegtuigje dat zelfstandig zijn weg vindt door het luchtruim. Geheel volgens de filosofie van Audi is het voertuig voorzien van slimme technologie die precies weet wat de inzittenden willen. Zo kunnen de twee inzittenden onderweg gebruik maken van diverse entertainment-features of kunnen zij contact leggen met het thuisfront of kantoor op basis van de uitgebreide connectiviteitsfuncties.