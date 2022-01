Matte lak voor de Audi Q3 en TT

19 januari 2022 | Het kleurenpalet van matte lakken is niet langer voorbehouden aan de topmodellen Audi TT RS en Audi RS Q3. Vanaf nu is matte lak namelijk ook op de reguliere Q3- en TT-modellen mogelijk.

Expressieve autolakken die de individualiteit en sportiviteit benadrukken zijn in trek. "Het design is nog steeds de belangrijkste reden om een Audi te kopen. De kleur van de auto is uiterst belangrijk, omdat het ook een uitdrukking van je 'eigen ik' is," zegt Susan Nolte, die verantwoordelijk is voor de koetswerkkleuren bij Audi.

Audi gebruikt vaak termen uit de geografie en uit de flora en fauna. Racecircuits spelen bij het benoemen van de kleuren van sportieve modellen een rol. Sommige kleuren worden op alle modellen gebruikt, andere zijn modelspecifiek. Audi biedt tot twaalf verschillende kleurenschema's aan voor één model. Daarnaast zijn er de speciale lakkleuren voor de RS-modellen.

Drie van de vier kopers van nieuwe auto's kiezen momenteel voor de kleuren wit, zwart en grijs/zilver. Ook bij Audi staan ​​deze kleuren bovenaan de populariteitslijst, gevolgd door blauw. "Er is steeds meer vraag naar matte afwerkingen", constateert Nolte. "Mat is een afwerkingsvariant waar vooral kopers van sportieve modellen om vragen. Over het algemeen worden RS-modellen vaker in een opvallende, extraverte kleur besteld."

Moderne coatings zijn technisch complex. Inclusief de fosfaatlaag bestaat het lakwerk uit vijf dunne lagen kathodische dompellak (KTL), plamuur, grondlak en blanke lak, die samen niet dikker zijn dan een tiende millimeter. Dat is ongeveer de dikte van een mensenhaar. Om ook na jaren van gebruik nog steeds mooi te zijn, ondergaan de lakken verschillende tests, waaronder steenslag- en verweringstests. Als onderdeel van het goedkeuringsproces controleert Audi onder meer de hechting en corrosiebestendigheid van de lak. In totaal duurt het drie tot vijf jaar vanaf het ontwerp tot de selectie, technische implementatie en goedkeuring van de kleuren.

Voor het volledige TT- en Q3-aanbod, dat Audi in het Hongaarse GyÅ'r produceert, zijn nu voor het eerst matte koetswerkkleuren leverbaar. Het speciale lakproces wordt op dezelfde productielijn uitgevoerd als waar de glanzende lakken worden gespoten. In de 43.000 vierkante meter grote spuiterij in GyÅ'r is aan het productiematig gebruik van de matte lakken een grondige voorbereiding voorafgegaan. Om de nieuwe technologie te implementeren hebben de medewerkers bijvoorbeeld de leidingen van de lakopslag naar de lakrobots aangepast en zijn tien robots in de fabriek geprogrammeerd en getest om aan de speciale vereisten van het matlakproces te voldoen.

In aanvulling op de matte kleuren Pythongeel en Dauwzilver voegt Audi nu de matte coatings Daytonagrijs en Floretzilver toe aan het kleurenpalet van de Q3 en TT.

