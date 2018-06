Hyundai deelt waterstoftechniek met Audi

20 juni 2018 | Audi en Hyundai zetten samen vaart achter de ontwikkeling van brandstofceltechnologie. De bedrijven zijn van plan om patenten uit te wisselen en elkaar toegang te geven tot niet-concurrentiegevoelige componenten. Het doel van de samenwerking is om brandstofceltechnologie sneller en (kosten)efficiƫnter productierijp te maken. Ook streven de twee partners naar een verdere samenwerking bij de ontwikkeling van deze duurzame technologie.

Door de grote actieradius en de korte tijd die nodig is voor het tanken, is brandstofceltechnologie een alternatief voor elektrische aandrijving met batterijen. Dit geldt vooral voor grote modellen waarbij de gewichtsvoordelen van brandstofceltechnologie zich ook vertalen in pluspunten voor het ontwerp. Naast de verdere ontwikkeling van de technologie zelf, zijn ook de duurzame productie van waterstof en de opzet van een dekkende infrastructuur sleutelfactoren voor het succes van auto's met brandstofceltechnologie.

Binnen de Volkswagen Group is Audi verantwoordelijk voor de ontwikkeling van brandstofceltechnologie. Momenteel werkt Audi aan de zesde generatie in het Fuel Cell Competence Center in Neckarsulm. Aan het begin van het komende decennium introduceert Audi zijn eerste brandstofcelmodel: een grote, sportieve SUV die in beperkte aantallen wordt geproduceerd. De SUV combineert topklasse-comfort met een zeer ruime actieradius. De samenwerking met Hyundai is echter al gericht op een volgende ontwikkelingsfase. Daarmee kan een bredere markt worden bediend.

Audi werkt al bijna 20 jaar aan brandstofceltechnologie. Het eerste testvoertuig was de A2H2 uit 2004, gevolgd door de Q5 HFC in 2008. Bij de A7 Sportback h-tron quattro deed de aanduiding 'h-tron' voor modellen met brandstofcel zijn intrede (h staat voor hydrogen - waterstof). Het meest recente studiemodel is de h-tron concept uit 2016.