Audi zet in op synthetische brandstoffen

9 november 2017 | Audi breidt systematisch zijn strategie op het gebied van alternatieve brandstoffen uit. In samenwerking met partners Ineratec GmbH en Energiedienst Holding AG werkt het merk in Laufenburg (Zwitserland) aan een proeflocatie voor de productie van e-diesel. De geplande fabriek krijgt een capaciteit van zo'n 400.000 liter per jaar en haalt zijn benodigde elektriciteit uit waterkracht.

Een verbrandingsmotor die op e-diesel draait, is volgens Audi zo goed als CO2-neutraal. De geplande fabriek produceert straks e-diesel door elektriciteit uit waterkracht om te zetten naar een synthetische brandstof. De elektriciteit wordt gebruikt om waterstof en zuurstof uit water te winnen. Vervolgens wordt microprocestechnologie gebruikt om de waterstof met CO2 te laten reageren (de CO2 wordt uit de lucht of uit biogene afvalgassen gehaald en is de enige bron van koolstof in de e-brandstoffen van Audi). De resultaten van het proces zijn lange ketens van koolwaterstofverbindingen die worden gescheiden in e-diesel en in diverse soorten was voor industriële doeleinden.

Audi en zijn partners Ineratec en Energiedienst AG dienen de komende weken hun bouwaanvraag in voor de fabriek in Laufenburg. De eerste schop gaat begin 2018 de grond in. Naar verwachting kan de productie van e-diesel later in het jaar beginnen.

Voor Audi is Laufenburg de tweede testlocatie op het gebied van e-diesel. In Dresden werkt het merk sinds 2014 samen met energiebedrijf Sunfire. Ze experimenteren daar eveneens met het winnen van e-diesel uit elektriciteit, maar gebruiken daarvoor andere technieken dan in Laufenburg zullen worden toegepast. Verder vervaardigt Audi in het Noord-Duitse Werlte e-gas (synthetisch methaangas) voor de A3, A4 en A5 g-tron. De fabrikant onderzoekt samen met gespecialiseerde partners ook de productie van e-benzine.