Audi zet in op elektrische mobiliteit

21 december 2017 | Niets. Dat is het doel van Audi voor de toekomst. Nul emissie met 100 procent puur elektrische Audi's. De campagne 'Road to zero' die op 24 december aanstaande van start gaat, staat symbool voor de weg die Audi inslaat op weg naar nul emissie. Naar een toekomst die nu begonnen is, op weg naar de introductie van de Audi e-tron in 2018.

De afgelopen jaren blikte Audi al vooruit met studiemodellen als de Audi e-tron quattro concept en Audi e-tron Sportback concept. Toekomst wordt realiteit met de komst van de eerste puur elektrische Audi eind 2018, als voorbode van een volledige lijn Audi e-tron-modellen. Om het belang te duiden dat Audi in Nederland hecht aan elektrische mobiliteit en de Audi e-tron-modellen van de toekomst, heeft Audi Nederland in samenwerking met Selmore Creative Agency de veelzeggende campagne 'Road to zero' ontwikkeld.

"Audi is een nieuwe weg ingeslagen," verklaart Gerard Jansen, Directeur Audi Nederland. "Onze Audi e-tron hybridemodellen en g-tron-uitvoeringen op aardgas vormden al een voorbode, maar in 2018 geeft Audi echt de aftrap voor nul emissie. Elektrisch rijden is de toekomst en Audi speelt daar adequaat op in. Eind 2018 arriveert de 100 procent elektrische Audi e-tron in Nederland, als voorhoede van een complete serie elektrische Audi e-tron-modellen. In Europa is Nederland één van de voorlopers op het gebied van de elektrificatie van mobiliteit en daarom starten wij nu al ons e-tron-offensief, op weg naar de introductie van de allereerste volledig elektrische Audi in 2018."

De campagne 'Road to zero' is voor Audi de opmaat naar de introductie van de Audi e-tron, eind 2018. De Audi e-tron wordt Audi's eerste 100 procent elektrische auto. De premium elektrische SUV in het hogere segment wordt gebaseerd op de Audi e-tron quattro concept SUV, die zich onder meer onderscheidt door een acceleratie van 0-100 km/u in 4,6 seconden, een top van 210 km/u, een puur elektrisch vermogen van 370 kW en een rijbereik van ruim 500 kilometer op een batterijlading. Vanaf eind 2018 staat de Audi e-tron, die CO2-neutraal geproduceerd gaat worden in Audi's fabriek in Brussel, bij de Nederlandse dealers. Begin 2019 wordt hij in ons land leverbaar. Audi e-tron

e-tron staat bij Audi synoniem voor een e-mobility offensief dat in 2018 wordt ingeluid met de Audi e-tron. Audi heeft aangekondigd dat het nog vóór 2025 meer dan 25 geëlektrificeerde modellen in het programma zal hebben, waaronder plug-in hybriden en 100% elektrisch aangedreven modellen. Om de potentie van e-mobility en elektrische prestaties te onderstrepen, heeft Audi dit seizoen zijn debuut gemaakt in de Formule E, 's werelds eerste raceklasse voor puur elektrische formuleauto's. Audi gebruikt de inzet van de Audi e-tron FE04 single-seater in dit internationale FIA-kampioenschap om nieuwe technologieën voor productieauto's te testen en verder te ontwikkelen.