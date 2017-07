Audi zet in op AI

14 juli 2017 | Audi gaat nadrukkelijker dan voorheen een rol vervullen bij de implementatie van innovatieve, slimme systemen die de taken van de bestuurder verlichten en zorgen voor nieuwe manieren om de tijd in de auto optimaal te gebruiken. Audi gaat daarvoor het gebruik van kunstmatige intelligentie en zelflerende technieken verder ontwikkelen. Intelligente functies die je auto met de rest van de wereld verbinden, die de dagelijkse routine vergemakkelijken. Systemen die straks te vinden zijn in de Audi van de toekomst, en in zekere mate nu al in de nieuwe Audi A8.

Audi AI is een nieuw hoofdstuk op basis van de ervaring die het merk heeft verkregen op het gebied van onder andere autonoom rijden. Het nieuwe label is een samenbundeling van de innovatieve en intelligente elektronische systemen en technologieën van Audi. Audi AI creëert meer vrijheid voor bestuurders en passagiers door de complexiteit van hun interactie met de auto en met andere weggebruikers te verminderen. Kunstmatige intelligentie zal hierbij een grote rol gaan spelen.

Audi AI introduceert nu de volgende stap door de grote hoeveelheden rijgegevens die de diverse assistentiesystemen verzamelen sneller te verwerken en die te vergelijken met de gegevens die het systeem oppikt van andere weggebruikers. Dankzij AI kan de auto veel verder vooruit kijken dan met de huidige systemen mogelijk is. De Audi van de toekomst zal situaties zelfs kunnen gaan voorspellen.

In de nieuwe A8 biedt de Audi AI traffic jam pilot als eerste Audi de mogelijkheid om autonoom te rijden op het zogeheten Level 3. Bij dit niveau kan een auto volledig autonoom rijden en hoeft men als bestuurder het verkeer niet continu in de gaten te houden, in tegenstelling tot Level 2. Van de bestuurder wordt alleen verwacht dat hij de controle terugneemt zodra de auto hierom vraagt.

Voertuigintelligentie is een belangrijke component van Audi AI, want alleen met intelligente assistentiesystemen en technologieën kunnen voertuigen volledig autonoom rijden. De Audi AI traffic jam pilot in de nieuwe Audi A8 is een goed voorbeeld van hoe voertuigintelligentie er vandaag-de-dag uitziet. Een aantal intelligente sensoren 'controleert' continu de omgeving van het voertuig. Tijdens het autonoom rijden monitort de zogeheten zFAS besturingseenheid, die zijn debuut beleeft in de nieuwe Audi A8 permanent de gegevens die het via die sensoren binnen krijgt. Naast radarsensoren, een camera en ultrasone sensoren gebruikt Audi als eerste fabrikant ter wereld ook een laserscanner. De nieuwe Audi A8 is hiermee de eerste in serie geproduceerde auto ter wereld die de techniek in huis heeft om daadwerkelijk level 3 autonoom te rijden.

Dankzij Audi AI krijgt de auto van de toekomst ook begrip voor wat de inzittenden willen. De intelligente systemen en technologieën maken van de auto een denkende, empathische assistent. Audi AI zorgt ervoor dat het voertuig anticipeert op wensen van de bestuurder of die van de passagiers en ondersteunt hen op proactieve wijze. AI denkt mee, doet voorstellen voor diensten en kan ze als een soort Personal Assistant geheel autonoom uitvoeren of boeken.

De voordelen die Audi AI zijn bestuurder en inzittenden biedt, zijn onder te verdelen in vier categorieën: tijd, veiligheid, efficiency en maatwerk.

Voordeel 1: Tijd Functies als de Audi AI traffic jam pilot en piloted parking vormen nog maar het begin van wat in de toekomst mogelijk is. Audi AI maakt het voor de chauffeur van de toekomst mogelijk om zijn auto straks op een geheel andere manier te gebruiken en het rijden over te laten aan de techniek. Men wint bijvoorbeeld tijd door de auto taken over te laten nemen zoals parkeren of door de wasstraat te rijden. Een tastbaar voorbeeld is de Audi AI Zone, waarbij de auto op een voorbestemde plek van de Audi AI Zone parkeert, de zogeheten handover zone. Van daaruit rijdt de auto geheel zelfstandig naar een parkeergarage met meerdere verdiepingen waar ook diensten zijn ondergebracht als een wasserette, tankstation of - in het geval van een elektrisch voertuig - oplaadplek. Dankzij Audi AI maakt de auto zelfstandig gebruik van die faciliteiten. De intelligente Audi heeft vervolgens nog voor er geparkeerd wordt zelf al een parkeerplaats gevonden en parkeert zichzelf in en uit. Als neb de auto weer nodig heeft, staat hij op het gewenste moment geheel autonoom weer gereed op de handover zone, klaar voor de volgende reis.

Voordeel 2: Veiligheid Momenteel is zo'n 90 procent van alle verkeersongevallen terug te voeren op fouten van bestuurders. Audi AI voorkomt in de toekomst gevaarlijke situaties die tot ongelukken kunnen leiden. Om autonoom rijden mogelijk te maken, zelfs in de moeilijkste verkeerssituaties, moet de techniek verder worden ontwikkeld. De ontwikkeling van een voertuig dat ongevallen kan voorkomen heeft bij Audi de hoogste prioriteit.

Voordeel 3: Efficiency Auto's die met elkaar verbonden zijn en die autonoom kunnen rijden, gebruiken ruimte en energie efficiënter, wat zowel ecologische als economische voordelen met zich meebrengt. Met behulp van de zogeheten car-to-x technologie (een intelligente samenwerking tussen weggebruikers en infrastructuur) kan het voertuig bijvoorbeeld files vermijden en de meest ideale omleidingen berekenen. Naast tijdvoordeel voor de gebruikers en energiebesparing levert autonoom rijden nog een extra economisch voordeel op: verstopte wegen worden minder zwaar belast door gerichtere sturing van verkeersstromen.

Voordeel 4: Maatwerk Dankzij Audi AI leert het voertuig zijn inzittenden kennen. Mens en machine gaan op zo'n manier met elkaar communiceren dat er vertrouwen ontstaat in een goede werking van systemen die de dagelijkse routine vergemakkelijken. 'Audi Fit Driver' houdt bijvoorbeeld de gezondheid van de inzittenden in de gaten, terwijl de persoonlijke, intelligente assistent (PIA) je begrijpt en dankzij intelligente algoritmen onafhankelijk en adaptief met je kan communiceren.