Audi

Audi wint Engine of the Year in categorie 2 tot 2.5 liter

6 juni 2018 | Audi blijft winnen bij de 'International Engine of the Year Awards'. Voor de negende keer op rij heeft de jury de 2.5 TFSI van het merk verkozen tot beste motor in de categorie motoren met een cilinderinhoud tussen de 2 en 2,5 liter. Met zijn vermogen van 294 kW / 400 pk is het de krachtigste in serie geproduceerde vijfcilinder ter wereld.