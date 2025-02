Audi wijzigt nomenclatuur

In de toekomst bestaat de wereldwijde alfanumerieke modelnaam uit een of meer letters en een cijfer. De letters A en Q blijven het onderscheid aangeven tussen lage en hogere modellen. De cijfers, momenteel één tot en met acht, maken een duidelijke rangorde mogelijk, onafhankelijk van het type aandrijflijn. Hierdoor is het eerdere onderscheid tussen verschillende aandrijftechnologieën volgens even en oneven modelnummers niet langer van toepassing.

Dankzij de naamgeving op basis van formaat en positionering kunnen volledig elektrische modellen dezelfde combinatie van letters en cijfers delen met Audi's met een verbrandingsmotor. Het noodzakelijke onderscheid tussen modellen en carrosserievarianten in het portfolio wordt gemaakt aan de hand van de carrosseriestijl (bijv. Avant, Limousine of Sportback) en de reeds vastgestelde aandrijflijnaanduiding (bijv. e-tron, TFSI e of TFSI).

A7 wordt A6

Het eerste nieuwe model dat deze nomenclatuur gebruikt, is de nieuwe Audi A6 met verbrandingsmotor (die eerder als A7 werd aangekondigd). Dit model staat voor de lange historie van Audi in het E-segment en wordt wereldwijd op 4 maart 2025 onthuld. Dankzij de aandrijflijnaanduiding wordt bijvoorbeeld de Audi A6 Avant TFSI duidelijk onderscheiden van de volledig elektrische Audi A6 Avant e-tron.

Er zijn geen naamswijzigingen met terugwerkende kracht gepland voor modellen die momenteel al leverbaar zijn.