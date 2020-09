Audi werkt samen met Climeworks

18 september 2020 | Het Zwitserse bedrijf Climeworks bouwt aan de grootste directe CO2 opvang- en opslagfaciliteit ter wereld. Hier wordt CO2 uit de lucht gehaald en omgezet in steen. Audi werkt samen met de startup uit Z├╝rich om de technologie verder te brengen. Per jaar zal er 4.000.000 kg CO2 uit de lucht worden gefilterd, waarvan 1.000.000 kg op het conto van Audi komt.

Via directe luchtafvang wordt koolstofdioxide uit de buitenlucht gefilterd. De nieuwe faciliteit van Climeworks brengt de afgevangen CO2 diep in de aarde, waar een natuurlijk proces het afbreekt en permanent zou verwijderen uit de atmosfeer. Nadat de lucht aangezogen is, wordt het door een speciaal ontwikkeld filter geleid dat het koolstofdioxide opneemt. Als het filter vol zit, wordt het verwarmd naar 100 graden met behulp van restwarmte van een nabij gelegen aardwarmtecentrale. Water afkomstig van de Hellisheiði energiecentrale spoelt het koolstofdioxide uit het filter naar 2 kilometer diepte, waar het in een aantal jaren door natuurlijke mineralisatieprocessen zou verstenen en permanent vastgelegd blijft. Het water stroomt terug naar de energiecentrale. De installatie draait 24 uur per dag, 7 dagen per week en haalt per jaar 4.000.000 kg CO2 uit de lucht. Een kwart daarvan komt voor rekening van Audi. Ter vergelijking: er zouden 80.000 bomen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid CO2 af te vangen.

IJsland is samen met een aantal andere plekken wereldwijd ideaal om deze technologie in te zetten. De vulkanische grond zorgt dat er genoeg aardwarmte is om te gebruiken. Die warmte kan kostenefficiënt en bijna CO2-neutraal omgezet worden in elektriciteit, of wordt gebruikt voor het binden van de CO2. De rotsachtige bodem heeft ook de ideale samenstelling om CO2 in op te slaan.

Hagen Seifert, hoofd van de afdeling Sustainable Product Concept bij Audi, is er helder over: "Vanuit wetenschappelijk perspectief is het machinaal vastleggen van koolstofdioxide een belangrijke ingreep om de klimaatdoelen van de Volkswagen Groep te halen, naast het verkleinen van de uitstoot. Wij dragen bij aan de vermindering van CO2 in de atmosfeer met dit luchtafvangproject."

Sinds 2013 ondersteunt Audi de startup Climeworks uit Zürich. Twee jaar geleden werd er een eerste installatie in Zwitserland geplaatst die CO2 opvangt voor de drankindustrie, waar het wordt ingezet als koolzuur. Audi zet de samenwerking door met het project in IJsland. Het ondergronds opslaan van CO2, is onderdeel van een geïntegreerde aanpak van Audi om de uitstoot van CO2 te beperken. Audi ondersteunt Climeworks ook met technische kennis en kunde, zoals de ontwikkeling van nieuwe warmtepompconcepten.

In 2025 wil de Volkswagen Groep de ecologische voetafdruk van auto's en bedrijfswagens over de gehele keten met 30 procent verminderd hebben ten opzichte van 2015. Audi heeft als gevolg van dat streven ambitieuze doelen gesteld voor alle onderdelen van de organisatie. In 2050 wil de onderneming CO2-neutraal zijn over de gehele keten.

