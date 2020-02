Audi viert 40 jaar Quattro

13 februari 2020 | Dit jaar is het precies veertig jaar geleden dat de Audi Quattro zijn debuut beleefde. Met dit inmiddels legendarische model betrad Audi voor het eerst het segment der premiumauto's. Het merk staat in 2020 uitgebreid stil bij het jubileum van vier decennia Audi Quattro: hét model dat aan de wieg stond van Audi's befaamde Quattro vierwielaandrijving.

Tijdens de internationale autoshow van Genève zorgde een sportieve coupé met vierwielaandrijving in maart 1980 voor opschudding. Deze Audi Quattro was de allereerste high-performance auto die met all-wheel-drive werd geleverd; een aandrijfconcept dat voorheen alleen was voorbehouden aan vrachtauto's en offroaders.

Het idee voor deze vierwielaangedreven coupé ontstond in de winter van 1976 / 1977 tijdens tests met de Volkswagen Iltis offroader, die Audi ontwikkelde voor het Duitse leger. De uitstekende rijeigenschappen van dit offroadmodel op ijs en sneeuw brachten de technici op het idee om het vierwielaandrijfsysteem van de Iltis in een Audi 80 te monteren. De daaropvolgende tests met het prototype konden niet anders dan als baanbrekend worden bestempeld.

Het resultaat werd uiteindelijk een sportieve coupé van Audi met de naam Quattro. Het vermogen van 147 kW/200 pk was afkomstig uit een extra krachtige variant van de 2,2-liter vijfcilinder turbomotor die in de herfst van 1979 werd gepresenteerd. In 1981 beleefde de Audi Quattro zijn autosportdebuut tijdens de Jänner Rallye in Oostenrijk. Het vierwielaangedreven 'powerhouse' uit Ingolstadt revolutioneerde vanaf dat moment de internationale rally- en racesport. De rest is inmiddels historie.

Audi kondigt nieuwe A3 2020 aan

7 februari 2020

Audi maakt specificaties S8 bekend

28 januari 2020

Audi ontwikkelt mobiel laadpunt

23 januari 2020

Audi toont innovaties op CES 2020

7 januari 2020