Audi vernieuwt RS 6 Avant en RS 7 Sportback

De term 'performance' staat bij Audi zoals gebruikelijk voor meer vermogen. Grotere turbocompressoren en een verhoging van de laaddruk van 2,4 naar 2,6 bar zorgen bij de 4,0-liter V8 biturbo TFSI-motor voor 30 pk meer vermogen (van 441 kW (600 pk) naar 463 kW (630 pk)) en 50 Nm meer koppel (van 800 naar 850 Nm). De performance-versies sprinten in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u, 0,2 seconde sneller dan de standaard RS 6 en RS 7. Daarbij zorgt de vermindering van isolatiemateriaal voor een intenser geluid en een gewichtsbesparing van acht kilogram.

Nieuw sperdifferentieel

Het vermogen van de 4.0 TFSI-krachtbron wordt via een standaard achttraps Tiptronic met snellere schakeltijden naar de Quattro permanente vierwielaandrijving geleid. Het mechanische centrale sperdifferentieel verdeelt het motorvermogen naar de achteras in een verhouding van 40:60. Als er wielslip optreedt, wordt er automatisch meer aandrijfkoppel naar de as met meer tractie gestuurd, tot 70 procent kan naar de vooras worden gedirigeerd en tot 85 procent naar de achteras. Het centrale sperdifferentieel is lichter en compacter, verbetert volgens Audi de rijdynamiek.

22 inch velgen

De vernieuwde RS 6 Avant Performance en RS 7 Sportback Performance hebben standaard 21 inch gegoten aluminium velgen in een tienspaaks sterdesign plus banden in de maat 275/35 R21. Daarnaast levert Audi ook 22 inch lichtgewicht velgen in gepolijst glanzend metallic zwart, mat grijs, mat zwart of mat neodymium goud.

De nieuwe velg is ongeveer vijf kilogram lichter dan de 22 inch aluminium velg op de huidige RS 6 Avant of RS 7 Sportback. Nieuwe Continental Sport Contact 7 banden in de maat 285/30 R22 die op de nieuwe lichtgewicht velgen worden gemonteerd, spelen een sleutelrol bij het verminderen van het gewicht. Ze beloven betere grip op zowel droog als nat wegdek en verminderen onderstuur in snel genomen bochten, voor een nauwkeuriger rijgedrag over het hele snelheidsbereik. Bovendien is de remweg dankzij de nieuwe banden tot twee meter korter bij het remmen van 100 naar 0 km/u.

RS Dynamic-pakket standaard

Het RS Dynamic-pakket behoort tot de standaarduitrusting van de RS 6 Avant Performance en RS 7 Performance. Het pakket omvat een verhoging van de maximumsnelheid tot 280 km/u, dynamische vierwielbesturing (de RS-specifieke setting helpt de bestuurder met actieve stuurcorrecties op de voor- en achteras) en het Quattro-sportdifferentieel op de achteras.

Als optie levert Audi ook het RS Dynamics Pakket plus, dat de topsnelheid verhoogt tot 305 km/u, en een RS keramisch remsysteem. De remklauwen zijn in dat geval te bestellen in grijs, rood of blauw. De schijven zijn 440 mm (voor) en 370 mm (achter) groot. Het RS keramische remsysteem weegt in totaal zo'n 34 kilo minder dan het systeem met stalen schijven, wat zorgt voor een vermindering van de onafgeveerde massa.

Onderscheidend vermogen

De nieuwe RS 6 Avant performance en RS 7 Sportback performance zijn verkrijgbaar in 16 lakkleuren. Voor het eerst zijn ook metallic en mat Ascari Blue en mat Dew Silver leverbaar. De Performance-versies onderscheiden zich door RS-exterieurdelen in matgrijs, waaronder de buitenspiegels, voorspoiler, dorpelinzetstukken, dakrails en sierlijsten rond de zijruiten en achterdiffusor. Een mat carbon/zwart optiekpakket is ook mogelijk, waarbij de dakrails en sierlijsten rond de zijruiten in zwart zijn uitgevoerd. De Audi-ringen en de modellogo's zijn naar keuze chroom of zwart. In het interieur zijn de bekende RS-designpakketten in grijs en rood uitgebreid met de kleur blauw. Een ander onderscheidend kenmerk is LED-verlichting in de voorportieren die het opschrift 'RS performance' naast de auto op de grond projecteert.

De prijzen: