Audi toont Q4 e-tron concept

5 maart 2019 | Audi presenteert op de autosalon van Genève 2019 een realistisch voorproefje van een nieuw elektrisch aangedreven model: de Q4 e-tron concept. De Q4 e-tron concept blikt vooruit op het productiemodel dat eind 2020 wordt verwacht. De concept car is een vierdeurs SUV met een lengte van 4,59 m, een breedte van 1,90 m en een hoogte van 1.61 m. Zijn technische basis is het flexibele MEB-platform van de Volkswagen Group. Hij beschikt over twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 225 kW / 306 pk. Mede dankzij Quattro vierwielaandrijving duurt de acceleratie van 0-100 km/u 6,3 seconden. De elektromotoren worden gevoed door een batterij met een capaciteit van 82 kWh. Daarmee is een actieradius van ruim 450 km volgens de WLTP-norm mogelijk.