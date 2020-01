Audi toont innovaties op CES 2020

7 januari 2020 | Audi presenteert op de Consumer Electronics Show (CES) 2020 in Las Vegas een breed spectrum aan ontwikkelingen, uiteenlopend van een futuristisch studiemodel tot productierijpe technologie. Op die manier definieert het premiummerk de digitale beleving van de toekomst.

Met de autonoom rijdende AI:ME presenteert Audi een persoonlijke 'derde leefruimte', naast de woning en de werkplek, die de wensen en verlangens van haar gebruikers kent en herkent. Via eye tracking kan de passagier op intuïtieve wijze communiceren met de concept car en hem bijvoorbeeld zijn lievelingseten laten bestellen of genieten van een wellnessbeleving. Een in de auto gemonteerde VR-bril laat de inzittenden bijvoorbeeld over een berglandschap vliegen. Audi belooft passagiers met deze technologieën ontspanning en een volledige loskoppeling van de drukte van het dagelijkse leven.

Audi Intelligence Experience laat zien hoe auto meedenkt en zelfs meevoelt. De auto kent zijn gebruikers en hun gewoonten en vergroot door het gebruik van kunstmatige intelligentie de veiligheid, het welzijn en het comfort van zijn passagiers. Momenteel is de zelflerende navigatie al geïntegreerd in de huidige generatie van het MMI-systeem. Die onthoudt favoriete bestemmingen, koppelt die aan de datum, het uur en de huidige verkeerssituatie en destilleert daaruit voorgestelde routes. In de toekomst analyseert de auto precies welke functies en instellingen zijn gebruiker verkiest, van de stoelpositie over media, routegeleiding en temperatuur tot de geur van de binnenruimte. Na een tijdje kent de empathische Audi de voorkeuren van de gebruiker en activeert hij die zelfstandig.

Een navigatiepijl die precies naar de zijstraat wijst waar het doel zich bevindt: via het 3D mixed reality head-up display wordt dat in 2020 werkelijkheid in een studiemodel. Audi toont op de CES de nieuwe technologie, die samen met Samsung is ontwikkeld. Net zoals op een 3D-televisie worden twee standpunten van één beeld getoond: een pixel voor het linkse oog en die ernaast voor het rechtse. Voor de bestuurder lijkt het alsof de beelden van het 3D mixed reality head-updisplay 8 tot 10 meter voor de auto zweven. Dankzij een slimme weergave neemt de subjectieve afstand zelfs tot meer dan 70 meter toe. Een voordeel is dat de ogen daardoor op de verte focussen en zo niet meer moeten scherpstellen.

Een andere blikvanger is Display on Demand: het scherm is 15 centimeter hoog, 122 centimeter breed en ligt gedeeltelijk in het instrumentenbord verzonken. Het biedt twee vlakken: een doorzichtig OLED-display en een Black Layer voor een bijzonder diep zwart. Het resultaat is dat delen van het scherm die niet worden gebruikt voor de weergave van informatie doorzichtig blijven en zo een vrij zicht op de weg garanderen.

Tevens introduceert Audi op de CES de MIB 3, de derde-generatie MIB. Zijn hoofdprocessor werkt tien keer sneller dan die van MIB 2. Dat zorgt bijvoorbeeld voor een duidelijke verbetering in de routeplanning en verkeersvoorspellingen. Op de Audi-stand op de CES staan naast de Audi AI:ME ook de nagenoeg productierijpe Audi Q4 e-tron showauto en de Audi e-tron Sportback die vanaf voorjaar 2020 leverbaar wordt.