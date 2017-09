Audi toont Elaine concept

11 september 2017 | De Audi Elaine concept car betekent in meer opzichten een volgende stap. Om te beginnen is hij gebaseerd op de Audi e-tron Sportback. De Elaine is een auto voor hoog autonoom rijden (level 4): hij kan zelfstandig rijden, maar de bestuurder kan altijd zelf de controle overnemen.

De Elaine concept car gebruikt een uitgebreidere versie van Audi's AI traffic jam pilot, die debuteert in de nieuwe A8. Het verschil met dit level 3-systeem is dat de Elaine ook bij snelheden van 60-130 km/h zelfstandig kan rijden, inhalen en invoegen. Samen met steeds meer snelle online toepassingen zorgt dit ervoor dat de bestuurder in de toekomst niet alleen nog veiliger, maar ook comfortabeler van A naar B reist.

Ook de elektrische aandrijflijn van de Audi Elaine concept car biedt een realistische blik op de toekomst: de vooras heeft één elektromotor en de achteras twee. Zodoende heeft ook de Elaine concept quattro vierwielaandrijving. Het systeemvermogen bedraagt 320 kW / 435 pk (bij 'boosten' zelfs 370 kW / 503 pk). De sprint van 0-100 km/h duurt 4,5 seconden. Met de 95 kWh-accu bedraagt de actieradius 550 km. De accu's zijn ook draadloos te laden.

Een koppeling van de auto met de infrastructuur is een cruciale factor voor mobiliteit zonder bestuurder. Hierdoor wordt het op zogenaamde AI-zones bijvoorbeeld mogelijk om de auto achter te laten. De auto parkeert vervolgens zelfstandig. In een AI-zone kan de auto er ook zelf voor zorgen dat de accu's worden geladen of dat deze wordt gewassen. Op het gewenste tijdstip staat de auto in de AI-zone weer klaar voor vertrek. De Audi Elaine concept car communiceert ook met andere auto's (Car-to-X) voor comfort, veiligheid en efficiency.

PIA is de persoonlijke assistent die zo veel mogelijk routine(handelingen) van de bestuurder overneemt. PIA registreert en analyseert het gedrag van de bestuurder en koppelt dit aan bijvoorbeeld verkeersinfo. Zo leert PIA de bestuurder kennen en biedt het systeem onder alle omstandigheden persoonlijke ondersteuning.

De Audi Elaine concept car houdt de bestuurder zelfs fit. Via een polswearable monitort de auto functies van de bestuurder, zoals lichaamstemperatuur en hartslag. Als er stress of vermoeidheid wordt gemeten, stellen de systemen in de auto zich zo in dat de bestuurder kan ontspannen of wordt verkwikt. Zo kunnen de airco en de ambienteverlichting zich aanpassen, geeft de stoel een massage op het ritme van de muziek en krijgt de bestuurder tips voor ademhalingsoefeningen. Door slimme algoritmen leert het systeem de bestuurder steeds beter kennen.