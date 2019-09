Audi toont AI:TRAIL Quattro

10 september 2019 | Op de IAA 2019 in Frankfurt completeert Audi zijn kwartet van studiemodellen met de onthulling van de AI:TRAIL quattro. Deze visie op de elektrische terreinauto van de toekomst is een totaalconcept voor duurzame mobiliteit buiten de gebaande paden. Op de Audi-stand in hal 3 wordt de Audi AI:TRAIL quattro geflankeerd door de Aicon, AI:ME en AI:RACE concept cars.

Dankzij een lengte van 4,15 meter in combinatie met een breedte van 2,15 meter heeft de Audi AI:TRAIL quattro een onverzettelijk uiterlijk. De hoogte van 1,67 meter en de enorme 22 inch wielen met 850 mm banden hinten naar de offroadcapaciteiten van deze concept. Met een bodemvrijheid van 34 centimeter kan het model door een waterlaag van meer dan een halve meter rijden. Op een ruwe, rotsachtige ondergrond biedt deze architectuur veel wendbaarheid zonder dat de in de vloer geïntegreerde accu in contact komt met de grond.

De voorruit wikkelt zich als de cockpit van een helikopter om de voorkant van de auto heen. De inzittenden hebben daardoor een onbelemmerd zicht op de weg of het terreinparcours, zowel naar voren toe als opzij. Ook het hele dak, van de bovenkant van de voorruit tot de achterspoiler, biedt een vrij zicht op de lucht en het landschap. Zelfs de verticale Singleframe-grille is afgewerkt met glas.

In plaats van het conventionele dim- en grootlicht is de Audi AI:TRAIL uitgerust met in totaal vijf rotorloze, elektrisch aangedreven drones met geïntegreerde matrix LED-elementen. Ze kunnen op een dakdrager of direct op het dak van het voertuig landen en aan de inductieve laadelementen worden gekoppeld. De vliegende objecten heten Audi Light Pathfinders, die de opwaartse druk genereren op dezelfde manier als waarop bladloze ventilatoren hun luchtstroom produceren. Dankzij hun lichtgewicht ontwerp kunnen ze voor de AI:TRAIL vliegen, waarbij ze relatief weinig energie verbruiken terwijl ze de weg verlichten. Daardoor kunnen ze de koplampen volledig vervangen. Indien gewenst genereren de camera's aan boord een videobeeld dat via Wi-Fi naar het display voor de bestuurder kan worden verzonden, waardoor de Pathfinders veranderen in ogen in de lucht.

De Audi AI:TRAIL is ontworpen voor autonoom rijden op de openbare weg op level 4. Level 4 is het op één na hoogste niveau op een gestandaardiseerde internationale schaal voor autonoom rijden. Hoewel systemen in deze categorie geen hulp van de bestuurder nodig hebben, is hun functie beperkt tot een specifiek gebied, zoals snelwegen of gebieden in binnensteden die zijn uitgerust met een geschikte infrastructuur. Op deze plaatsen kan de bestuurder de rijtaak volledig overdragen aan de auto. De bestuurder hoeft de taak pas te hervatten wanneer de auto het gebied verlaat dat is gedefinieerd voor volautomatisch rijden. De Audi AI:TRAIL is daarom ook uitgerust met het traditionele stuur en de bijbehorende pedalen.

Aangezien de AI:TRAIL bedoeld is voor gebruik in gebieden zonder oplaadinfrastructuur, is de actieradius van de AI:TRAIL opvallend. Het gestelde doel met de lithium-ion accu is 400 tot 500 kilometer op asfalt of eenvoudig terrein (WLTP). Op ruw terrein, waar het energieverbruik alleen al door de bijna constant verhoogde wielslip hoger is, bedraagt de actieradius nog steeds 250 kilometer. Om aan deze eisen te voldoen, bedraagt de topsnelheid op de openbare weg 130 km/h. De voertuigelektronica bewaakt continu de energiestroom en het verbruik en zorgt zo voor een maximaal rendement, ook tijdens het terreinrijden.

De Audi AI:TRAIL is uitgerust met vier elektromotoren die in de buurt van de wielen zijn geïnstalleerd en die elk één wiel rechtstreeks aandrijven. Deze terreinauto is dus een echte Quattro. Het maximale systeemvermogen bedraagt 320 kilowatt en het maximale koppel 1.000 newtonmeter. Meestal wordt slechts een fractie van dit vermogen gebruikt; de aandrijving van slechts één as is vaak voldoende.

Door de individueel aangedreven wielen zijn differentiëlen niet nodig. Dat scheelt, want die verbruiken ook energie. Dankzij de relatief lage maximumsnelheid kon de overbrengingsverhouding zo worden gekozen dat elk wiel ook zonder een versnellingsbak met meerdere versnellingen van voldoende koppel wordt voorzien.

Een laag gewicht en een maximale carrosseriestijfheid zijn uiteraard belangrijke technische doelstellingen bij offroaders. Daarom is de carrosserie van de Audi AI:TRAIL quattro gemaakt van een mix van hightech staal, aluminium en koolstofvezel. Daardoor weegt het studiemodel ondanks zijn accu met grote capaciteit 1.750 kilogram.

Stevige dwarsverbindingen en MacPherson-veerpoten met schroefveren en adaptieve dempers zorgen voor een passende robuustheid en een veilige rijstabiliteit. Het speciale bandenontwerp is niet te missen, want het profiel lijkt helemaal tot in de hoge zijwanden van de band te zijn doorgetrokken. Daarachter zit echter een structuur van steunen, die in de loopvlakken zijn geïntegreerd. Dit ontwerp maakt het mogelijk dat de banden zelf, naast de veersteunen, nog eens 60 millimeter aan veerweg bijdragen. Naast de verbeterde offroadcapaciteiten biedt dit de inzittenden extra comfort.