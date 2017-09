Audi toont Aicon concept car

11 september 2017 | Audi presenteert de volledig elektrisch aangedreven Aicon concept car. Doordat de grote limousine volledig autonoom rijdt, zijn een stuur en pedalen overbodig. De Aicon is volledig connected en biedt daardoor comfort en veiligheid van een niet eerder vertoond niveau.

Met de Aicon concept blikt Audi vooruit naar de toplimousine van de toekomst. Hij is 5,44 m lang, 2,10 m breed en 1,51 m hoog. De wielbasis bedraagt 3,74 m; 24 cm langer dan van de nieuwe A8. In het futuristische ontwerp met grote glasvlakken zijn typische Audi-elementen als de prominente wielkasten en de singleframe grille verwerkt.

Omdat de Aicon volledig autonoom rijdt, heeft hij geen traditionele verlichting meer nodig. Hij beschikt over grote lichtvlakken, die uit 3D pixels bestaan. Deze vlakken kunnen met projecties, animaties en grafieken de inzittenden én medeweggebruikers informeren.

Het interieur van de Aicon is mede door het ontbreken van een stuur en pedalen buitengewoon ruim en licht. Voorin bevinden zich twee individuele stoelen, achterin biedt een bank plaats aan twee personen. Zodra iemand instapt, komt het interieur tot leven met LED-verlichting en een welkomstboodschap via het centrale display. De Aicon herkent persoonlijke instellingen aan de hand van de smartphone. Het bedieningsconcept maakt niet alleen gebruik van touch- en spraakbediening, maar ook van eye-tracking.

Doordat de Aicon met de infrastructuur en andere auto's communiceert, zijn ongevallen uitgesloten. Daarom zijn ook geen gordels of airbags meer nodig. Dit geeft een extra gevoel van vrijheid. Reizen wordt hierdoor rustiger en gelijkmatiger, ook op hoge snelheden.

De Aicon heeft vier elektromotoren, die elk een wiel aandrijven en samen goed zijn voor 260 kW / 354 pk en 550 Nm. Dankzij het 800V-oplaadsysteem is het mogelijk om de accu's in minder dan 30 minuten voor 80% op te laden. Ook draadloos laden is mogelijk en de Aicon is in staat zelfstandig een laadstation op te zoeken. Door optimale aerodynamica, recuperatie en een lichtgewicht bouwwijze heeft de Aicon een actieradius van 800 km op een volle lading. De Aicon is ondanks zijn afmetingen buitengewoon wendbaar. Door vierwielbesturing en het ontbreken van een traditionele stuurinrichting bedraagt de draaicirkel 8,5 m.