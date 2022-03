Audi toont A6 Avant e-tron concept

17 maart 2022 | Audi presenteert de tweede A6 e-tron concept: de Avant. Net als de A6 e-tron Sportback concept blikt de Avant vooruit naar de productieversie van een elektrisch aangedreven model op basis van het PPE-platform. Daarmee is in theorie een actieradius van 700 kilometer haalbaar. Bij een 270 kW laadpunt duurt onder ideale omstandigheden het 10 minuten om de actieradius van de A6 Avant e-tron concept met 300 kilometer te vergroten.

Alleen al zijn afmetingen (L x B x H: 4,96 x 1,96 x 1,44 m) maken duidelijk dat de A6 Avant e-tron concept zich net als de huidige A6/A7-modellen richt op het luxe segment. Het studiemodel heeft een Cw-waarde van slechts 0,24. De gunstige stroomlijn levert een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van de actieradius.

De A6 Avant e-tron concept springt in het oog met zijn lange daklijn die licht afloopt. De achterspoiler geeft het toch al gestrekte silhouet optisch extra lengte. In combinatie met de korte carrosserie-overhangen, 22 inch lichtmetalen velgen en Quattro wielkasten heeft de A6 Avant e-tron concept bijna sportwagenachtige proporties. De uitgesproken vorm van de dorpels en de zwarte inserts laten geen twijfel bestaan over de aanwezigheid van het accupakket. Zo is al op het eerste gezicht duidelijk dat de auto elektrische aandrijving heeft. Ook de slanke virtuele buitenspiegels en de gesloten singleframegrille zijn typische e-tron stijlkenmerken. De luchtopeningen in het front zijn bedoeld voor het koelen van de aandrijflijn, de batterij en de remmen. In de diffuser achter zijn eveneens twee ruim bemeten luchtopeningen opgenomen. Deze optimaliseren de luchtstroom en dragen bij aan het verminderen van turbulentie.

De Digital Matrix LED-verlichting van de A6 Avant e-tron concept zorgt om te beginnen voor een precieze uitlichting van de weg als het donker is. De verlichting past zich automatisch aan als de omstandigheden veranderen. Ook maakt deze technologie verschillende lichtsignaturen mogelijk. De smalle lichtunits kunnen bovendien beelden van spelletjes of films in groot formaat op een muur projecteren, bijvoorbeeld op momenten dat de accu's worden geladen.

In de flanken van de concept car bevinden zich drie compacte LED-projectoren. Deze zorgen met lichtanimaties op de grond voor dynamische begroetingen van bestuurder en passagiers. Ze hebben ook een belangrijke veiligheidsfunctie: als een inzittende een deur opent terwijl een fietser van achteren nadert, worden er waarschuwingssignalen op de grond geprojecteerd. Weer andere projectoren kunnen naast richtingaanwijzersignalen ook informatie voor andere weggebruikers op de weg laten verschijnen.

In de doorlopende lichtstrip aan de achterzijde van de auto zijn alle lichtfuncties geïntegreerd. Dankzij een nieuwe generatie 3D-OLED-elementen fungeert de strip ook als een display dat dynamische signaturen met 3D-effecten mogelijk maakt. Zo kan deze hi-res verlichting nog duidelijkere signalen aan achterliggers geven. Dit komt de veiligheid ten goede.

De A6 Avant e-tron concept maakt gebruik van het speciaal voor elektrische aandrijving ontworpen PPE-platform. Een accupakket met een capaciteit van circa 100 kWh is een sleutelelement. Het platform valt op door de vlakke uitvoering. Daarmee is het geschikt voor modellen met een grote bodemvrijheid, zoals SUV's, en voor modellen met een lagere opbouw, zoals de A6 Avant e-tron. Ook op andere punten is het platform flexibel. Het batterijformaat en de wielbasis zijn variabel. Ongeacht de uitvoering biedt een PPE-model veel ruimte voor inzittenden. Ook het ontbreken van een traditionele middentunnel draagt daar aan bij.

Uiteraard is er in het aanbod van uitvoeringen op basis van het PPE-platform ook ruimte voor quattro vierwielaandrijving. Bij deze uitvoeringen beschikken de voor- en achteras over een eigen elektromotor. De basisversies hebben achterwielaandrijving. Deze zijn gericht op optimale efficiency en een maximale actieradius. Desondanks is zelfs een basisversie al in staat om de acceleratie van 0-100 km/u in minder dan 7 seconden te volbrengen. De topmodellen duiken onder de vier seconden. De A6 Avant e-tron concept heeft electric Quattro vierwielaandrijving. Het systeemvermogen bedraagt 350 kW en het maximale koppel 800 Nm. Het studiemodel beschikt over Audi luchtvering met actieve demping.

Net als alle toekomstige modellen op basis van het PPE-platform maakt de A6 Avant e-tron concept gebruik van 800 Volt laadtechnologie. Hiermee is onder ideale omstandigheden opladen met 270 kW mogelijk. 10 minuten laden bij een 270 kW laadpunt is genoeg om de actieradius met 300 kilometer te verlengen. In 25 minuten is het accupakket van 5-80% te laden. Samen met een actieradius tot 700 kilometer is de A6 Avant e-tron concept geschikt voor elke inzet: van dagelijks (woon-werk)verkeer tot lange vakantieritten.

Audi introduceert A1 Sportback Attitude

9 maart 2022

Audi bouwt Chinese fabriek voor EVs

17 februari 2022

Vernieuwde Audi A8 nu te bestellen

15 februari 2022

Matte lak voor de Audi Q3 en TT

19 januari 2022