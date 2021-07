Audi test RS Q e-tron

23 juli 2021 | Bijna een jaar na het oorspronkelijke concept idee is Audi Sport gestart met het testen van de Audi RS Q e-tron. Met dit elektroprototype neemt Audi in 2022 voor het eerst deel aan de Dakar-rally. Audi wil als eerste autofabrikant met een geƫlektrificeerde aandrijflijn de strijd aangaan tegen conventioneel aangedreven concurrenten en gaat in een van 's werelds zwaarste rally's voor de algehele overwinning.

De kenmerken van de Dakar Rally stellen de ingenieurs voor bijzondere uitdagingen. Het marathonevenement duurt twee weken en de dagelijkse etappes zijn tot 800 kilometer lang. "Dat is een behoorlijk lange afstand," zegt Andreas Roos, verantwoordelijk voor het Dakar-project bij Audi Sport. "Wat we gaan doen, is nog nooit eerder gedaan. Dit is de ultieme test voor een elektrische aandrijflijn." Omdat er in de woestijn nu eenmaal geen laadpalen staan, heeft Audi gekozen voor een innovatief laadconcept. De krachtige hoogvoltageaccu van de Audi RS Q e-tron wordt tijdens het rijden zo nodig opgeladen door een energie-omvormer met een TFSI-motor uit de DTM. Omdat de verbrandingsmotor in het bereik van 4.500 tot 6.000 tpm draait, ligt het specifieke verbruik ver onder de 200 gram per kWh.

De aandrijflijn van de Audi RS Q e-tron is elektrisch. De voor- en achteras zijn beide uitgerust met een zogeheten motor generator unit (MGU) uit de Audi e-tron FE07 Formule E-auto die Audi voor het seizoen 2021 heeft ontwikkeld. Er waren maar een paar kleine aanpassingen nodig om de MGU in de Dakar Rally te gebruiken. Een derde MGU dient als generator om de hoogspanningsaccu tijdens het rijden op te laden. Bovendien wordt tijdens het remmen energie teruggewonnen. De batterij weegt ongeveer 370 kilogram en heeft een capaciteit van zo'n 50 kWh.

Het maximale systeemvermogen van de elektrische aandrijflijn is 500 kW. Hoeveel hiervan tijdens de Dakar Rally mag worden gebruikt, moet nog door de organisatoren worden bepaald. De Audi RS Q e-tron heeft maar één versnelling vooruit nodig. De voor- en achteras zijn niet mechanisch met elkaar verbonden, zoals ook gebruikelijk is bij elektrische auto's. De software die door Audi is ontwikkeld neemt de koppelverdeling tussen de assen over en creëert zo een virtueel en vrij configureerbaar middendifferentieel. Dat heeft als positief neveneffect dat het gewicht en ruimte kan besparen die een cardanas en een mechanisch differentieel wel nodig hebben.

Het prototype van de Audi RS Q e-tron reed begin juli 2021 zijn eerste kilometers. Tot het einde van het jaar staan een intensief testprogramma en de eerste tests bij cross-country rally's op de agenda.

