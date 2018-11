Audi test prototype vliegende taxi in Amsterdam

28 november 2018 | Tijdens de Amsterdam Drone Week (t/m 30 november 2018) hebben Audi, Airbus en Italdesign samen een vliegend en rijdend 'Pop.Up Next'-model gelanceerd. Dit prototype van een vliegende taxi combineert een autonoom rijdende elektrische auto met een drone voor passagiers. Tijdens een demonstratie werd de passagierscapsule trefzeker door de vliegmodule op de grondmodule geplaatst, om vervolgens zelfrijdend de testruimte te verlaten. Het prototype is nog een model in schaal 1 : 4.

"De vliegende taxi komt eraan, daar zijn we bij Audi van overtuigd." Dat zegt Dr. Bernd Martens, president van Audi-dochter Italdesign en als lid van Audi's Raad van Bestuur verantwoordelijk voor inkoop en IT. "Steeds meer mensen verhuizen naar de stad. Alleen door automatisering blijven ze in de toekomst verzekerd van mobiliteit. Bijvoorbeeld met gerobotiseerde taxi's. Zonder onderweg te hoeven overstappen op een ander voertuig, kunnen de passagiers werken, ontspannen of zich vermaken. Als we erin slagen het verkeer intelligent te verdelen over de weg en de lucht, profiteren zowel de steden als hun inwoners daarvan."

Hoe een dergelijke on-demand service eruit gaat zien, wordt momenteel door Audi en Airbus-dochter Voom onderzocht in Zuid-Amerika. In Mexico City en Sao Paolo kunnen klanten een helikoptervlucht boeken en vanaf de landingsplaats in een Audi naar hun definitieve bestemming worden gebracht. "Een dergelijke service helpt ons de behoeften van onze klanten beter te leren begrijpen. De toekomstige vliegende taxi's moeten aantrekkelijk zijn voor een brede groep stedelingen. Binnen het project 'Pop.Up Next' leren we de grenzen van de technische mogelijkheden kennen. De volgende stap is een rijdend en vliegend prototype op ware grootte," zegt Dr. Martens.

Audi ondersteunt daarnaast het project 'Urban Air Mobility' in Ingolstadt. Als onderdeel van het 'European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities' binnen de EU, heeft dit initiatief het doel om het publiek bekend te maken met alle voordelen van de vliegende en autonoom rijdende taxi, en vragen te beantwoorden op het gebied van batterijtechnologie, de regelgeving, certificering en infrastructuur.