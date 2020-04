Audi stopt met DTM

27 april 2020 | Audi ontwikkelt zich als aanbieder van premiummobiliteit met een CO2-neutrale basis, en in lijn daarmee herziet het merk zijn traditionele autosportprogramma. Aan het einde van het 2020-seizoen zet Audi een punt achter het DTM-programma. De Raad van Bestuur van Audi AG heeft dit besluit vandaag kenbaar gemaakt aan de organisatie van de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Na dit seizoen gaat Audi zich volledig focussen op de Formule E en op de support aan klantenteams.

"Audi heeft de DTM gevormd en de DTM deed datzelfde met Audi. Dat onderstreept de kracht van autosport, zowel in technologisch als emotioneel opzicht," verklaart Markus Duesmann, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG. "Daarom blijven we ook actief in de racerij, waar we ons gaan focussen op de 'Voorsprong' van morgen. Formule E is daarvoor bij uitstek een aantrekkelijke klasse. Aanvullend onderzoeken we andere vernieuwende autosportformats voor de toekomst."

Audi is al sinds de start van de populaire elektrische raceklasse in 2014 in de Formule E vertegenwoordigd. Buiten het circuit verwacht Audi dat tegen 2025 zo'n 40 procent van alle Audi-verkopen door elektrische en plug-in hybrideauto's voor rekening wordt genomen.

Audi kijkt terug op een zeer succesvolle historie in de DTM. Het merk scoorde er tussen 1990 en 1992 en vervolgens vanaf 2000 liefst 23 kampioenschapstitels, waaronder elf rijderskampioenschappen, 345 podiumplaatsen, 106 pole-positions en 112 snelste ronden. Met drie van de drie haalbare kampioenschappen, tal van podiumplekken en vele andere records was 2019 het meest succesvolle DTM-seizoen in Audi's geschiedenis.

