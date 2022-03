Audi stopt met diesel

De keuze van Audi om de verkoop van TDI turbodiesels per april 2022 in Nederland te beëindigen, is een direct gevolg van de sterk afnemende vraag naar zelfontbranders in het premiumsegment. Slechts 1% van alle afgelopen jaar verkochte auto's in deze categorie was nog voorzien van een dieselmotor. Ook de te verwachten marktontwikkelingen en het fiscale klimaat voor de komende jaren spreken niet in het voordeel van de dieselmotor.

Met het verdwijnen van de dieselmotor uit het programma levert Audi met ingang van april nog drie verschillende aandrijflijnen: plug-in hybriden (TFSI e), volledig elektrische auto's (e-tron) en turbo-benzinemotoren (TFSI). Daarmee wordt de motorkeuze een stuk overzichtelijker. Zo zijn de Audi A1-, Q2-, A4-, A5- en TT-serie plus de Audi R8 er voortaan alleen met benzinemotoren. De A3, Q3, Q5, A6, A7 Sportback, Q7, A8 en Q8 bieden een keuze uit TFSI benzine- en TFSI e plug-in hybridemotoren.

Naast de benzine- en plug-in hybride-opties staat e-tron bij Audi synoniem voor geheel elektrisch rijden. Het merk biedt in Nederland een rap groeiend aanbod aan e-tron-modellen. Naast de Audi e-tron en e-tron Sportback - de allereerste volledig elektrische modellen van het merk - bestaat de volelektrische range van Audi inmiddels uit de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron, en uiteraard de Audi e-tron GT en extra sportieve RS e-tron GT.