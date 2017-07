Audi start 25th Hour-project

21 juli 2017 | Hoe kunnen zelfrijdende auto's hun inzittenden een bijzondere ervaring bieden? Audi onderzoekt dat in samenwerking met het Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Met behulp van een rijsimulator wordt bijvoorbeeld uitgezocht hoe een auto-interieur in de toekomst een werkruimte kan worden. Het onderzoek is onderdeel van Audi's 25th Hour-project.

Audi heeft een speciale rijsimulator gebouwd die de ervaring van autonoom rijden nabootst. Het interieur ervan is variabel in te delen en er is geen stuurwiel aanwezig. Door middel van geprojecteerde beelden wordt aan inzittenden het idee gegeven dat ze 's nachts autonoom door een stad rijden. De onderzoekers van het Fraunhofer-Institut kunnen de kleur van de interieurverlichting aanpassen, de ramen verduisteren, het achtergrondgeluid aanpassen en de inzittenden proberen af te leiden met digitale berichten op een aantal schermen.

De tests zijn vooral gericht op millennials; personen die na 1980 zijn geboren en die zelfrijdende auto's waarschijnlijk sneller zullen accepteren dan oudere generaties. Aan dertig van hen werd gevraagd om verschillende taken uit te voeren, om zo een soort werksituatie in een autonome auto na te bootsen. Tijdens het experiment werd van ieder van hen de hersenactiviteit gemeten (EEG) en werd gekeken naar hun reactietijden, gemaakte fouten en persoonlijke indrukken. De resultaten van de EEG waren duidelijk. In een omgeving zonder afleidingen (ramen verduisterd, licht geoptimaliseerd en berichten geblokkeerd) is het menselijke brein het meest ontspannen. De proefpersonen waren minder afgeleid en volbrachten hun taken beter en sneller.

In een wat meer realistische situatie hadden ze het echter moeilijker. Ze kregen social media-meldingen voorgeschoteld, zagen wat reclame, konden naar buiten kijken en zaten niet in een ideale lichtsituatie.

Bestuurders zitten gemiddeld zo'n 50 minuten per dag achter het stuur. In het 25th Hour-project onderzoekt Audi hoe die tijd in een zelfrijdende auto (beter) gebruikt kan worden.

Als eerste keek Audi naar hoe mensen in Hamburg, San Francisco en Tokyo in hun auto het infotainmentsysteem gebruiken. Daarna werd aan ze gevraagd wat ze in de toekomst met hun vrije tijd in een autonome auto zouden doen. De resultaten werden geanalyseerd door verschillende experts, zoals psychologen, antropologen en stedelijke planners.

Als tweede benoemde Audi drie verschillende soorten tijd in een zelfrijdende auto: quality time, productive time en time for regeneration. In die eerste categorie spreken mensen over de telefoon met familie en vrienden of spelen ze met hun kinderen. In de tweede zijn ze aan het werk. En in de derde ontspannen ze door te lezen, een film te kijken of te internetten. Om die soorten tijd verder te onderzoeken, schakelde Audi het Fraunhofer-Institut in. De aandacht van de wetenschappers is nu vooral op de productive time gericht.