Audi SQ7 en SQ8 nu met 4.0 TFSI V8-motor

15 juli 2020 | Met een nieuwe 4.0 TFSI V8-motor voor de SQ7 en SQ8 biedt Audi nu ook sterke benzinemotoren in het SUV-segment. De Audi SQ7 en SQ8 staan op een aangepast onderstel en krijgen op het gebied van connectiviteit en assistentie tal van nieuwe functies. De SQ7 en SQ8 4.0 TFSI verschijnen dit najaar op de Nederlandse markt.

TFSI-benzinemotor in de Audi SQ7 en SQ8 garant voor prestaties. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u neemt 4,1 seconden in beslag; de tussensprint van 80 naar 120 km/u duurt 3,8 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Afhankelijk van de uitrusting verbruikt de SQ7 tussen de 12,1 en 12,0 liter benzine op 100 kilometer, bij een CO2-uitstoot van 278 tot 276 g/km. Voor de SQ8 geldt een verbruik van 12,1 tot 12,0 l/100 km, met een CO2-emissie van 276 tot 275 g/km.

Voor de nodige efficiency beschikt de 4.0 TFSI V8 over cilinderuitschakeling (cylinder on demand). De twee twin-scroll turbo's liggen tussen de cilinderbanken; dankzij het korte inlaattraject reageert de motor ook bij lage toerentallen direct op het gaspedaal. Het geluid van de V8 wordt versterkt door actuatoren in het uitlaatsysteem. Actieve motorsteunen verminderen de overdracht van trillingen op de carrosserie.

De achttraps Tiptronic-automaat en Quattro permanente vierwielaandrijving brengen de kracht van de 4.0 TFSI over op de weg. De Audi SQ7 en SQ8 beschikken standaard over adaptieve luchtvering sport en vierwielbesturing. Voor maximale precisie kan de bestuurder met Audi drive select kiezen uit tal van rijprogramma's: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad en individual. De SQ7 en SQ8 zijn leverbaar met een sportdifferentieel, in combinatie met actieve rolstabilisatie. Dit beperkt het overhellen van de carrosserie in snelle bochten.

De Audi SQ7 staat standaard op 20 inch velgen, optioneel is tot 22 inch mogelijk. De Audi SQ8 beschikt standaard over 21 inch velgen, 22 of 23 inch is optioneel mogelijk. De SQ7 en SQ8 hebben remschijven met een diameter van 400 mm aan de voorzijde, met zwartgelakte klauwen voorzien van S-logo's. Keramische remschijven rondom met antraciet grijs uitgevoerde remklauwen zijn als optie te monteren.

Meer details, specificaties en prijzen van de Audi SQ7 en Audi SQ8 worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie bekendgemaakt.

Audi kondigt Q4 Sportback e-tron aan

7 juli 2020

Audi Q5 aangepast voor modeljaar 2020

29 juni 2020

Audi bespaart met Aluminium Closed Loop

11 juni 2020

Audi introduceert A6 Avant PHEV

28 april 2020