Audi Sport viert 25 jaar RS-modellen

15 juli 2019 | 25 jaar geleden zag het allereerste Audi RS-model het licht in de vorm van de Audi RS2 Avant. In een kwart eeuw is het RS-embleem uitgegroeid tot een succesverhaal. Dankzij hun autosport-DNA en exclusiviteit spreken de Audi RS-modellen voor autoliefhebbers tot de verbeelding. Tot dusver heeft Audi Sport GmbH, voorheen quattro GmbH, 25 RS-versies uitgebracht. In 2019 volgen zes modelvernieuwingen, waaronder twee compleet nieuwe RS-modellen.

'RS' staat bij Audi voor een filosofie waarbij de prestaties centraal staan; RS-versies zijn de topmodellen binnen hun respectievelijke modelgamma's. Ze onderscheiden zich door performance, prestige en exclusiviteit op de limiet van wat technisch realiseerbaar is zonder de praktische dagelijkse bruikbaarheid uit het oog te verliezen. Vele van de tot nu toe uitgebrachte Audi RS'en kunnen als pioniers in hun marktsegment en voorlopers in technologische innovaties worden bestempeld. Dat gold 19 jaar geleden al voor de Audi RS 4 Avant met zijn V6 biturbo, maar nu nog steeds voor bijvoorbeeld de Audi TT RS met zijn veelvuldig onderscheiden vijfcilinder turbomotor.

Audi RS-modellen staan al een kwart eeuw lang voor absolute topprestaties. Vijf auto's uit de RS-serie verdienen speciale vermelding. In 1994 schreef de Audi RS2 Avant (232 kW/315 pk) met zijn vijfcilinder vierkleppenmotor het eerste hoofdstuk in de lange RS-historie. Met deze auto creëerde het merk destijds het segment van de sportieve high-performance stationwagons.

De Audi RS 4 Avant op basis van de toenmalige S4 bracht in 1999 een nieuwe dimensie in power in de middenklasse. Onder de motorkap lag een V6-motor met een inhoud van 2,7 liter, vijf kleppen per cilinder en dubbele turbo's, net als in de S4. In samenwerking met Cosworth Technology gaf Audi de zescilinder echter een extra boost, met als gevolg een maximumvermogen van 280 kW / 380 pk in plaats van 195 kW / 265 pk.

De tweede generatie van de Audi RS4 volgde in 2005. Tal van innovaties, waarvan er vele uit de autosport stamden, kenmerkten deze generatie. Een kenmerk was de V8-krachtbron met 309 kW / 420 pk, waarmee een autofabrikant voor het eerst vertrouwde op de combinatie van directe benzine-inspuiting en een hoogtoerig karakter (8.250 tpm).

In 2008 volgde de Audi RS6 Avant, een sportwagen verpakt als stationcar. Met een compleet nieuw ontwikkelde V10 met FSI directe inspuiting, biturbotechnologie, dry-sump smering en Quattro permanente vierwielaandrijving was de Audi RS6 Avant direct een klassieker. Een vermogen van 426 kW / 580 pk en koppel van 650 Newtonmeter maakten van de RS6 Avant direct Audi's krachtigste serieproductieauto tot nu toe.

Met de Audi RS3 Sportback (250 kW / 340 pk) inclusief vijfcilinder turbomotor vertaalde Audi de RS-filosofie voor het eerst door naar de compacte klasse. In 2013 boorde de Audi RS Q3 eveneens een nieuw segment aan, als de eerste compacte power-SUV. Hij kreeg dezelfde 2,5-liter vijfcilinder die ook in de TT RS en RS3 werd gebruikt. Oorspronkelijk leverde het blok 228 kW / 310 pk, maar dat werd eind 2014 verhoogd naar 250 kW / 340 pk. De RS Q3 performance die in 2016 volgde, bracht het tot 270 kW / 367 pk.

Audi Sport GmbH levert momenteel zeven RS-modellen:

Audi TT RS Coupé en Roadster

Audi RS3 Sportback en Limousine

Audi RS4 Avant

Audi RS5 Coupé

Audi RS5 Sportback

Ter ere van 25 jaar RS heeft Audi in het Audi Forum in Neckarsulm een speciale tentoonstelling geopend. Naast de bekende productiemodellen zijn er ook 14 bijzondere RS-varianten te bewonderen. Voorbeelden zijn een raceversie op basis van de Audi TT RS uit 2011, de RS 5 DTM toerwagen die in 2013 succesvol was en een prototype van een Audi RS 8 die nooit in productie is gegaan. Daarnaast biedt de tentoonstelling ook plaats aan een Audi RS 4 Limousine die door de Braziliaanse popartiest Romero Britto van een zeer bijzondere lak werd voorzien. RS-modellen door de jaren heen: