Audi Sport Performance Parts nu leverbaar

7 november 2017 | Audi Sport GmbH introduceert de Audi Sport Performance Parts. Deze nieuwe onderdelen- en accessoirelijn is in eerste instantie ontwikkeld voor de huidige Audi R8 en TT, maar komt daarna ook beschikbaar voor andere modellen. De sportieve accessoires van Audi Sport - waarmee het merk nadrukkelijk focust op aanpassingen aan het chassis, uitlaatsysteem, exterieur en interieur - zijn inmiddels leverbaar.

De standaard remmen van de Audi R8 zijn al voldoende, maar Audi Sport levert Performance Parts remblokken die nog krachtiger en stabieler presteren. De sportremblokken zijn zowel voor de stalen schijven als de optionele keramische schijven beschikbaar. De basisplaten van de remblokken zijn helderrood gelakt en gefabriceerd van ultralicht titanium. Dat zorgt voor een kilo minder onafgeveerd gewicht. Ook voor de Audi TT RS zijn er verschillende onderdelen verkrijgbaar die het remsysteem op de voorwielen krachtiger maken. Bovendien levert Audi Sport kits die voor extra koeling van het remsysteem zorgen. Deze kits zijn verkrijgbaar op de Audi TT, TTS, en TT RS.

Voor de Audi TT-modellen en de twee Audi R8-versies heeft Audi Sport schroefsets ontwikkeld die meervoudig verstelbaar zijn. Voor alle TT- en R8-modellen zijn zwarte 20 inch velgen beschikbaar die rechtstreeks afkomstig zijn van het circuit. Dankzij deze velgen is de Audi TT 7,2 kilogram lichter en besparen ze bij de Audi R8 tot acht kilogram aan gewicht.

Voor de Audi TT coupés met Quattro heeft Audi Sport een verstevigingsbalk voor de achteras in het programma opgenomen die de stijfheid verhoogt. De rijeigenschappen van de auto worden dankzij de verstevigingsbalk aangescherpt. Als onderdeel van Audi Sport Performance Parts bestaat voor bezitters van de Audi TT RS nu de mogelijkheid om de afgeregelde topsnelheid te laten verhogen tot 280 km/u. Omdat het oor ook wat wil, levert Audi Sport voor de Audi TTS en TT RS extreem lichte einddempers van titanium van uitlaatspecialist AkrapoviÄ.

Spectaculair en opvallend zijn de Aerokits binnen het Audi Sport Performance Parts programma. Deze zijn ontwikkeld in de windtunnel van Audi en zijn leverbaar voor zowel de TT als de R8. De kits bestaan onder meer uit forsere luchtinlaten, een splitter aan de voorzijde, kleine 'winglets' voor de voorwielen, brede sideskirts, een diffuser achter en een vaste spoiler. Voor de Audi TT is ook een luchtinlaat op de motorkap leverbaar. De Aerokits van Audi Sport zijn niet alleen voor de show. De onderdelen beperken ook het gewicht en vergroten de neerwaartse druk. In het geval van de R8 gaat het om een downforce van 250 kilo bij 330 km/u (een toename van honderd kilo) en verdubbelt de neerwaartse druk bij 150 km/u van 26 naar 52 kilo. Alle Aerokit-onderdelen van de Audi R8 zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP, Carbon Fibre Reïnforced Plastic); de Audi TT Sport Performance Parts zijn van zowel CFK als kunststof gefabriceerd. De delen zijn voorzien van het Audi Sport-logo.

Audi Sport vergeet met de Performance Parts-lijn ook het interieur niet. Zo is er zowel voor de R8 als TT een speciaal sportstuur leverbaar dat is bekleed met alcantara. Het stuur heeft een 12-uurmarkering. Voor uitvoeringen met de 7-traps S tronic levert Audi Sport het sportstuurwiel met schakelpaddles van CFRP. Voor de TT is ook een veerpootbrug ontwikkeld van hetzelfde superlichte materiaal. Deze komt op de plek van de achterbank waardoor de TT niet alleen bijna twintig kilogram gewicht verliest, maar aanzienlijk sterker wordt.