Audi S4 en S5 TDI nu te bestellen

14 augustus 2019 | De nieuwe Audi S4 en S5 TDI zijn vanaf nu te bestellen in Nederland. Met hun 3.0 V6 TDI, mild-hybrid technologie én een elektrische compressor leveren ze sportieven prestaties tegen een relatief gunstige efficiency. De eerste exemplaren arriveren medio oktober 2019 in Nederland.

De nieuwe S4 en S5 TDI koppelen hun 255kW/347pk sterke 3.0 V6 motor aan 48V mild-hybrid technologie, een turbo met variabele geometrie en een elektrische compressor. Met een reactietijd van 250 milliseconden komt hij in actie nog voordat de turbo in werking treedt. Daarmee is volgens Audi het bekende 'turbogat' voltooid verleden tijd. In het toerengebied tussen 2.500-3.100 tpm zorgt de combinatie van de EPC en de turbo voor een koppel van 700 Nm. Zo accelereren de S4 TDI Limousine en S5 TDI Coupé in 4,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De S4 TDI Avant en S5 TDI Sportback doen dit in 4,9 seconden. Bij alle modellen is de topsnelheid elektronisch begrensd op 250 km/u.

De aandrijflijn staat ook voor efficiency. Het MHEV-systeem maakt het bijvoorbeeld mogelijk om bij snelheden tussen 55 en 160 km/u gedurende maximaal 40 seconden te 'zeilen' (uitrollen) met uitgeschakelde motor. De samenwerkende systemen zorgen voor een brandstofbesparing tot 0,4 l/100 km. Mede dankzij een katalysator die stikstof opslaat, een dieselpartikelfilter en uitlaatgasrecirculatie voldoen de nieuwe S4 en S5 TDI-modellen aan de Euro 6d temp emissienorm.

Als optie is adaptieve demperregeling beschikbaar, waarmee het onderstel wordt aangepast aan verschillende rijcondities. Via Audi Drive select kan worden gekozen voor een comfort georiënteerde of juist een dynamische instelling. Het leverbare Progressive steering zorgt voor een rijafhankelijke stuurdynamiek en een geringere stuuruitslag.

Audi S-modellen kenmerken zich met hun sportieve en toch ingetogen design. Uiterlijke S-accenten zijn de honingraat-grille met een matzilverkleurige omlijsting, S-dorpels en 4 uitlaateinden. Ze staan standaard op 18 inch S-velgen. Exclusieve 19 velgen, en bij de S5 TDI ook 20 inch velgen, zijn naar wens leverbaar. Het exterieur is afgewerkt met onder meer aluminium spiegelhuizen en raamlijsten.

In goede S-traditie is het interieur gehuld in sportieve, donkere tinten. De sportstoelen zijn voorzien van een gestanst S-embleem en contrasterende stiksels. De optionele S-sport plus-stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en extra dikke lendenkussens kunnen desgewenst worden besteld met klimaatregeling en massagefuncties. De sierdelen in het dashboard en de portieren zijn vervaardigd uit mat geborsteld aluminium of carbon. Via Audi exclusive kan ook hoogglans zwarte afwerking worden gekozen.

De Audi S4 en S5 TDI zijn standaard onder meer voorzien van MMI navigatie plus inclusief Audi virtual cockpit, elektrisch verstel- en verwarmbare sportstoelen, het Audi Sound system met 10 speakers en subwoofer, een achteruitrijcamera en LED voor- en achterverlichting met dynamische richtingaanwijzers aan de achterzijde.

De nieuwe sportieve modellen van Audi zijn per direct te configureren en te bestellen. De eerste exemplaren arriveren medio oktober in Nederland. De vanafprijzen zijn: