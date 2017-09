Audi prijst A4 en A5 g-tron

1 september 2017 | Audi introduceert twee duurzame spelers in de hogere middenklasse: de A4 Avant g-tron en A5 Sportback g-tron. Beide modellen worden aangedreven door een 125 kW / 170 pk sterke 2.0 TFSI-motor. Deze krachtbron kan op benzine of aardgas (CNG) lopen. De Audi A4 Avant g-tron en A5 Sportback g-tron zijn per direct te bestellen.

Zowel de A4 Avant g-tron als de A5 Sportback g-tron heeft een 2.0 TFSI-motor in het vooronder die 125 kW/170 pk en een koppel van 270 Nm levert. In de A4 Avant g-tron met S tronic automaat is de krachtbron goed voor een CNG-verbruik van 3,8 kilogram op 100 kilometer, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 102 gram per kilometer (op benzine: 5,5 liter per 100 kilometer respectievelijk 126 gram per kilometer). De A5 Sportback g-tron met S tronic noteert op CNG een verbruik van 3,9 kilogram per kilometer en een CO2-uitstoot van 106 gram. In de benzinemodus liggen die getallen op 5,7 liter per 100 kilometer en 130 gram CO2 per kilometer.

In combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak accelereert zowel de Audi A5 Sportback g-tron als de A4 Avant g-tron van stilstand naar 100 km/u in 8,5 seconden en haalt de A5 Sportback g-tron een topsnelheid van 226 km/u (A4 Avant g-tron: 223 km/u). De A4 Avant g-tron en A5 Sportback g-tron hebben een gecombineerde actieradius van 875 kilometer, waarvan tot 425 kilometer in CNG-modus kan worden afgelegd. Als de druk in de CNG-tank onder de 10 bar valt en er nog ongeveer 0,6 kilogram aan gas over is, schakelt het motormanagement automatisch over op benzine.

De gastanks zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP) en met glasvezel versterkt kunststof (GFRP). Ze bevinden zich onder de achterkant van de auto en kunnen 19 kilogram aan gas opslaan onder een druk van 200 bar. Zowel in de A4 Avant g-tron als in de A5 Sportback g-tron nemen de gastanks geen kofferruimte in. Net als de overige A4 Avant-modellen kan de g-tron 415 liter aan bagage meenemen. De A5 Sportback g-tron komt tot 390 liter.

De A4 Avant g-tron en A5 Sportback g-tron staan vanaf november bij de Audi-dealers, maar zijn nu al te bestellen. Voor de A4 Avant g-tron geldt een vanafprijs van € 43.975, de A5 Sportback g-tron begint bij € 45.695. De gewone Audi A4 Avant en A5 Sportback zijn er vanaf respectievelijk € 40.835 en € 42.575.