Audi opent grootste stroomopslagruimte van Duitsland

24 mei 2019 | Audi heeft op de EUREF Campus in Berlijn de grootste multifunctionele stroomopslagruimte van Duitsland geopend. De opslageenheid heeft een capaciteit van 1,9 MWh en bestaat uit gebruikte lithium-ionbatterijen van testauto's van het merk. Met de nog resterende capaciteit van deze batterijen worden verschillende interactiescenario's tussen elektrische auto's en het elektriciteitsnet getest. Met het project geeft Audi een nuttig tweede leven aan batterijen uit elektrische auto's die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt.

Audi gaat voor emissievrije mobiliteit, met duidelijk omlijnde doelstellingen om die visie te realiseren. Tegen 2025 dient zo'n 40 procent van alle nieuwe Audi-modellen te beschikken over een geëlektrificeerde aandrijflijn. Medio volgend decennium verhoudt zich dat tot zo'n 1 miljoen geëlektrificeerde auto's per jaar. Met het toenemen van het aantal batterij-elektrische auto's ontstaat in potentie een enorme mobiele energie-opslagcapaciteit die maximaal benut kan worden door deze elektrische auto's te integreren in het energienetwerk.

Audi doet dat nu al door gebruikte accu's uit elektrische testauto's op de EUREF Campus in Berlijn samen te voegen tot één groot opslagsysteem voor elektriciteit. De opgeslagen energie is in een split second beschikbaar en kan bijvoorbeeld helpen het centrale elektriciteitsnet stabiel te houden. Elektriciteitsopslag is van essentieel belang voor een stabiele stroomvoorziening. Natuurlijke fluctuaties in zonne-energiecentrales en windturbines kunnen worden gecompenseerd vanuit een efficiënte energieopslag. Dat gebeurt nu middels de techniek op de campus van de Technische Universiteit in Berlijn.

De opslagunit op de EUREF Campus beslaat een oppervlakte van ongeveer 110 vierkante meter en dient als laboratorium voor verdere toepassingen. De unit is verbonden met het stroomnet van Berlijn en heeft daarvoor een megawatt aan vermogen, wat overeenkomt met de gemiddelde laadbehoefte van ongeveer 200 elektrische auto's. Met een totale capaciteit van 1,9 MWh zou de opslagunit de gehele 5,5 hectare grote kantoor- en wetenschapscampus gedurende bijna twee uur kunnen voorzien van elektriciteit, onafhankelijk van het stroomnet van Berlijn.

Naast het project met de opslagruimte, waarvoor Audi samenwerkt met partners uit de energiesector. loopt ook een project met snellaadstations in de directe omgeving van de campus in de Duitse hoofdstad. Daar kunnen elektrische auto's tot 175 kW laden. Om ervoor te zorgen dat de hoge elektriciteitsbehoefte op de meest kostenefficiënte manier wordt gedekt en het lokale elektriciteitsnet niet te zwaar wordt belast, fungeert de batterij-opslagunit ook hier als buffer. Intelligente integratie in het elektriciteitsnet zorgt ervoor dat het energiereservoir overtollige elektriciteit kan opnemen uit windenergie en fotovoltaïsche systemen of uit de eigen warmtekrachtcentrale van de campus. Dit compenseert schommelingen in het stroomnet, compenseert lokale piekvereisten en helpt uitval van het stroomnet te voorkomen. Het gehele systeem verlaagt de energiekosten dankzij een hoge mate van efficiëntie en snelle reactietijden. Bovendien is de stroomvoorziening geoptimaliseerd op het gebied van CO2-neutraliteit.