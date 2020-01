Audi ontwikkelt mobiel laadpunt

23 januari 2020 | Als exclusief mobiliteitspartner van het World Economic Forum in Davos heeft Audi een eigen laadconcept ontwikkeld. Om de vloot van bijna 100 geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven Audi-modellen daar te kunnen laden, heeft het merk laadcontainers ontwikkeld met behulp van gebruikte e-tron-batterijen. Deze worden gevoed met groene stroom, bieden volop laadkracht en zijn overal flexibel inzetbaar.

In de laadoplossing van Audi komt het mobiele karakter van een container samen met de kracht van e-tron. De drie containers die in Davos staan, bevatten ieder vier gebruikte e-tron accupakketten. Samen kunnen ze circa 1,0 MWh aan energie opslaan en hun totale laadcapaciteit bedraagt zo'n 700 kW. De laadstations hebben elk drie aansluitingen en maken snelladen (150 kW) mogelijk. De elektrische energie die in de containers is opgeslagen, is voor 100 procent afkomstig uit lokale waterkrachtcentrales.

Audi kijkt ook naar andere manieren om mobiele laadstations te realiseren. Zo test het merk op 24 januari bij het Hahnenkamm WK Ski-evenement in Kitzbühl een nieuw type laadcontainer met 400 hergebruikte batterijmodules; het equivalent van zo'n elf e-tron accupakketten. Een 'Kitzbühl-container' heeft een opslagcapaciteit van 1,0 MWh en een laadcapaciteit van 1,2 MW. Elke container heeft twintig aansluitingen (acht 150 kW-snellaadpunten en twaalf 11 kW-punten). Met de snellaadpunten zijn maximaal acht Audi e-tron-modellen tegelijkertijd te laden. Als het nodig is, kan de kracht van de snelladers worden gebundeld in vier 300 kW-laadpunten. Daarmee wordt het accupakket van de toekomstige Audi e-tron GT met 800V-technologie in slechts 20 minuten volledig opgeladen.

In de loop van 2020 gaat Audi de laadcontainers bij meer dan twintig evenementen en gelegenheden inzetten, bijvoorbeeld bij de Formule E-race in Rome. Het is vooral de bedoeling dat klanten van deze slimme laadoplossingen gaan profiteren. Zo kunnen de containers in drukke periodes zoals vakanties een goede aanvulling zijn voor bestaande laadstations.