Audi onthult Urbansphere concept

Na de skysphere en grandsphere is de Audi urbansphere het derde model uit een serie van drie concept cars die Audi's toekomstvisie op het gebied van premium-mobiliteit, met de inzittenden als uitgangspunt, weerspiegelt. Alle drie de studiemodellen zijn voorbereid op volledig autonoom autorijden (level 4), een technologie die Audi samen met CARIAD, de software-denktank van de Volkswagen Groep, in de tweede helft van dit decennium introduceert.

De Urbansphere concept is met een lengte van 5,51 meter, een breedte van 2,01 meter en een hoogte van 1,78 meter de grootste auto uit de sphere-serie. De urbansphere is van binnenuit naar buiten ontworpen, geheel rondom de inzittenden, en heeft een wielbasis van 3,40 meter. Bij het design van het interieur werd niet gekeken naar het aantal zitplaatsen of opbergvakjes, maar vooral naar de behoefte van de inzittenden aan zoveel mogelijk bewegingsvrijheid.

Als autonoom rijdende auto (level 4) ontneemt de Urbansphere concept zijn bestuurder zoveel mogelijk stress van het autorijden. Onderweg kunnen de inzittenden gebruikmaken van een groot aantal te configureren systemen voor communicatie, werk en ontspanning. De Urbansphere concept is niet alleen een voertuig om van A naar B te reizen, maar ook een platform voor nieuwe reiservaringen, met een haast oneindig aantal mogelijkheden op het gebied van communicatie en entertainment. De Urbansphere concept is in staat zijn passagiers thuis op te halen en zelf te zoeken naar een parkeerplaats of laadstation.

De portieren van de Urbansphere concept openen in tegengestelde richting en B-stijlen ontbreken. De stoelen draaien automatisch naar buiten, en een rode loper van licht op de grond heet de passagiers welkom. De vier individuele, draaibare stoelen bieden luxe en comfort: in de Relax- of Entertainment-modus zorgen de rugleuning en beensteunen voor een ontspannen zithouding. Wanneer de passagiers achterin, samen of afzonderlijk van elkaar, een speelfilm willen kijken of deel willen nemen aan een online vergadering, schuift vanuit het dak een transparant, grootformaat OLED-beeldscherm omlaag. Het 'bioscoopscherm' beslaat de volledige breedte van de auto.

Net als bij de grandsphere concept vormt het interieur van de urbansphere concept een mix van ruimte en design, digitale technologie en natuurlijke hoogwaardige materialen als wol, hout en synthetische bekleding, afkomstig van duurzame bronnen. Zacht beige en grijstinten benadrukken de horizontale architectuur, terwijl de donkergroene schalen van de stoelen de zintuigen ontspanning bieden. Het stuur, de pedalen en het instrumentarium verdwijnen in het autonome rijprogramma uit het zicht. Wanneer de bestuurder zelf de controle weer overneemt, worden de displays geprojecteerd op de houten lijst onder de voorruit, over de gehele breedte van de auto of gesegmenteerd voor de bestuurder en bijrijder. Het innovatieve MMI touchless response kan worden bediend met de draaiende ring en knoppen, of door middel van oogbewegingen in combinatie met gebaren.

Het onderstel met luchtvering is afgestemd op maximum comfort, terwijl de meesturende achterwielen garant staan voor stuurgemak in druk stadsverkeer. Het PPE-platform (Premium Platform Electric) dient als basis voor de Urbansphere concept. Net als bij de grandsphere concept ligt het 120 kWh accupakket geheel tussen de voor- en achteras. Twee elektromotoren leveren een totaal vermogen van 295 kW en een gecombineerd koppel van 695 Newtonmeter.

Het 800 Volt laadsysteem staat garant voor een maximum laadvermogen van 270 kW. Tien minuten laden volstaat voor een actieradius van 300 kilometer. In 25 minuten wordt het 120 kWh accupakket opgeladen van 5 procent tot een niveau van 80 procent. De Urbansphere concept heeft een actieradius van meer dan 750 kilometer (berekend naar WLTP-norm).