Audi onthult Skysphere Concept

10 augustus 2021 | Tijdens de Car Week 2021 in Monterey presenteert Audi de Skysphere, de eerste van een reeks nieuwe concept cars. De Skysphere is een elektrisch aangedreven roadster. Zijn lijnvoering zet de toon voor het Audi-design van de toekomst. Bovenal toont Audi met dit studiemodel zijn visie op het luxesegment van morgen. Daarbij wordt het interieur een interactieve ruimte en maakt het flexibele platform het mogelijk om de auto op verschillende manieren te beleven.

De Audi Skysphere, ontwikkeld in de Audi Design Studio in Malibu, maakt twee verschillende rijbelevingen mogelijk. Hij is in te zetten als comfortabele Grand Tourer en als sportauto. Het geheim zit hem in de variabele wielbasis.Een geavanceerd systeem maakt het mogelijk om die wielbasis en daarmee de lengte van de auto zelf met 250 mm te verlengen. Om een idee te geven: de korte wielbasis is vergelijkbaar met die van een Audi RS5 en de lange met de wielbasis van een Audi A8 L.

In Sports modus maakt de Audi skysphere gebruik van de korte wielbasis (totale wagenlengte 4,94 meter). In Grand Touring-modus wordt de wielbasis met 250 mm verlengd en komt de totale lengte van de Skysphere op 5,19 meter. Tegelijkertijd verdwijnen de pedalen en het stuurwiel, waardoor inzittenden van een nog ruimtelijker interieur kunnen genieten. In deze modus rijdt de Skysphere autonoom (Level 4). Dat betekent dat er geen ingrepen van de bestuurder nodig zijn. Tijdens de rit kunnen de inzittenden in de open lucht relaxen en gebruikmaken van het audioysteem en van alle internetfuncties die de concept car biedt. Zo is het mogelijk om films te kijken of deel te nemen aan videoconferenties. De Art Deco-stijl en het ontbreken van bedieningsknoppen dragen ook bij aan de unieke interieursfeer. De positie van de stoelen is variabel. Er zijn in het interieur duurzame microvezels, synthetisch imitatieleder en duurzaam geproduceerde natuurlijke materialen als eucalyptushout verwerkt.

Het design van de Audi Skysphere is geïnspireerd op de Horch 853, een roadster die in de jaren '30 van de vorige eeuw de toon zette op het gebied van luxe. Beide open auto's hebben een lange motorkap en een relatief compact passagierscompartiment met elkaar gemeen. De inzittenden krijgen toegang tot het interieur via tegengesteld openende deuren. De proporties van de Horch en de Audi concept car verschillen vooral doordat de Skysphere aanzienlijk lager (1,23 meter in Sports modus tegen 1,77 meter voor de Horch) en breder is (2,00 meter tegen 1,85 meter). De achterzijde van de Skysphere springt in het oog doordat hij stijlkenmerken van een speedster en een shooting brake combineert. Daarbij beschikt de Skysphere over de herkenbare Audi singleframe grille en zowel aan de voor- als achterzijde zorgen geavanceerde LED-oppervlakken voor een optimale lichtopbrengst én voor bijzondere lichtanimaties. De signatuur daarvan verandert als de skysphere overschakelt van Sports- naar Grand Touring-modus en omgekeerd. En profil vallen de 'tuimelpanelen' op. Deze designelementen bewegen mee als de wielbasis van de Skysphere verandert.

Onder de lange motorkap van de Skysphere bevinden zich uitsluitend elektrische componenten, terwijl de Horch over een vijfliter achtcilinder verbrandingsmotor beschikte. De Skysphere heeft een grote bagageruimte, die bijvoorbeeld plaats biedt aan twee speciaal voor dit model ontworpen golftassen. Achter de inzittenden is plaats voor twee weekendtassen, die eveneens speciaal voor de Skysphere zijn ontworpen.

De Skysphere heeft een elektromotor op de achteras. In combinatie met het relatief lage totaalgewicht van 1.800 kg maakt de 465 kW/620 pk sterke motor (maximaal koppel 750 Nm) een acceleratie van 0-100 km/u in vier seconden mogelijk. Het dynamische karakter in Sports-modus is te danken aan de achterwielaandrijving in combinatie met de gewichtsverdeling van 40/60 (V/A). De meeste batterijen van het 80 kWh accupakket bevinden zich achter het passagierscompartiment, maar er zijn ook modules in de tunnel tussen de stoelen geplaatst. Deze opstelling draagt bij aan een laag zwaartepunt een daarmee aan een sportief en stabiel weggedrag. De maximale actieradius bedraagt naar verwachting ruim 500 km.

De Audi Skysphere heeft een steer-by-wire stuursysteem. Mede door het ontbreken van mechanische verbindingen is de stuuroverbrenging volledig variabel. Zo kan de bestuurder zelf het stuurgevoel instellen: van comfortabel licht bij het inparkeren tot uitermate direct bij sportief gebruik. Samen met de achterwielbesturing draagt dit systeem bovendien bij aan het realiseren van een zeer korte draaicirkel. Ook het adaptieve luchtveringsysteem met drie luchtkamers staat voor een grote bandbreedte van comfort tot sportiviteit. Bij hogere snelheden verlaagt de luchtvering de carrosserie automatisch met 10 mm. Dit verbetert de stroomlijn en dat betaalt zich uit in extra reikwijdte. Het actieve onderstel is in staat om elk wiel individueel aan te sturen om oneffenheden in het wegdek op te vangen. De Skysphere heeft gestroomlijnde 23 inch lichtmetalen velgen.

De Skysphere is de eerste in een serie van drie nieuwe concept cars van Audi. Nog dit jaar volgen de Grandsphere en in 2022 de Urbansphere. Met deze modellen focust Audi op de ruimte (de sphere) die de inzittenden omringt en de beleving die dat met zich meebrengt. Ofwel: Audi-modellen waarbij een nieuw uitgevonden, flexibel interieur centraal staat. Die focus is mogelijk doordat een elektrische aandrijflijn compactere elementen heeft dan een traditionele variant en doordat alle sphere-modellen geschikt zijn voor level 4 autonoom rijden. Genieten en ontspannen tijdens een rit komen daarmee centraal te staan. De Grand Touring-modus staat daarbij voor maximaal comfort, maar ook voor het genieten van nieuwe diensten. Zo is voor elke rit qua route een prachtig binnendoor-alternatief samen te stellen. Ook is het mogelijk om on-board streamingfuncties te linken aan de muziek- en videoproviders diethuis worden gebruikt. Audi denkt ook al na over volgende stappen, zoals het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen op het gebied van bijvoorbeeld concerten en culturele en sportieve evenementen. Zo wordt een Sphere van Audiook een platform voor ervaringen die verder gaan dan de rijbeleving alleen.

Audi Q4 nu ook als 45 e-tron Quattro

29 juli 2021

Audi test RS Q e-tron

23 juli 2021

Audi introduceert RS3 Sportback 2021

19 juli 2021

Voorsprong door Techniek wordt 50

12 juli 2021