Audi onthult Q6 e-tron offroad concept

Waar conventionele portaalassen een koppeltoename aan de wielen van ongeveer 20 tot 30 procent mogelijk maken, gaat het studiemodel van Audi een stap verder met een toegenomen koppel aan de wielen van 50 procent. Dankzij deze technologie daalt de topsnelheid van het model weliswaar tot 175 km/u, maar kan het hellingen tot liefst 45 graden beklimmen.

De auto heeft vier portaalassen die vanaf een blanco vel papier zijn ontwikkeld en zijn geïntegreerd in de wielnaven van de voor- en achteras. Hierdoor moest de draagarmconstructie gedeeltelijk worden gewijzigd. De portaalassen verhogen het gecombineerde koppel aan alle wielen (met een piek tot 10 seconden) tot 13.400 Nm, een totale toename van 4.400 Nm ten opzichte van het Audi Q6 e-tron productiemodel.

De Audi Q6 e-tron dient als basis voor het studiemodel en is het eerste productiemodel dat is gebouwd op het Premium Platform Electric (PPE). De Audi Q6 e-tron offroad concept is op 1 februari 2025 in actie te zien tijdens de F.A.T. Ice Race.