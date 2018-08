Audi onthult PB18 e-tron

24 augustus 2018 | Voor het eerst presenteert Audi op de Pebble Beach Automotive Week 2018 in Monterey (CaliforniĆ«) een studiemodel. De Audi PB18 e-tron toont zowel qua design als technologie hoe de Audi sportwagen van de toekomst er uit ziet. De concept car is ontworpen in de Audi designstudio in Malibu en het technische concept met elektroaandrijving is geĆÆnspireerd op de winnende Le Mans racers van Audi. De letters PB in de typeaanduiding verwijzen naar Pebble Beach, het getal '18' staat voor de link met de succesvolle R18 e-tron LMP1-racer.

De Audi PB18 e-tron is laag en breed (LxBxH: 4,53 x 2,00 x 1,15 meter). Hij heeft stijlelementen van de Audi Aicon uit 2017. Toch zijn er grote verschillen: de Aicon is een 'privéjet voor de weg' terwijl de focus bij de PB18 e-tron volledig op sportiviteit ligt. Hij maakt gebruik van een middenmotorarchitectuur met het zwaartepunt net achter de twee stoelen. In principe zit de bestuurder in het midden van de cockpit. De bestuurdersstoel en de drive-by-wire pedalen en besturing zijn echter te verschuiven. Zo ontstaat ruimte voor een passagier en is de auto ook geschikt voor dagelijks gebruik.

Opvallende stijlelementen van de PB18 e-tron zijn de brede wielkasten en de vloeiende daklijn met een nagenoeg verticaal staande achterruit. Daarmee heeft hij duidelijke trekken van een Shooting Brake, met een bagageruimte van 470 liter als bonus. Het krachtige laserlicht van de concept car heeft zich tijdens de 24 Uur van Le Mans bewezen. Precies in het midden van het blikveld van de bestuurder bevindt zich een transparant OLED-scherm, dat onder meer de ideale lijn op het circuit kan aangeven.

De Audi PB18 e-tron heeft twee elektromotoren voor de achteras (gezamenlijk 350 kW) en één voor de vooras (150 kW). Het systeemvermogen bedraagt 500 kW (680 pk) en met de boostfunctie is tijdelijk zelfs 570 kW (775 pk) beschikbaar. Samen met het systeemkoppel van 830 Nm resulteert dat in een sprint van 0-100 km/u in ruim twee seconden. Uiteraard wint de PB18 e-tron energie terug bij het afremmen op de elektromotoren. De drie elektromotoren worden individueel aangestuurd door de Torque Control Manager en het ESC. Dit maakt een on-demand verdeling van de aandrijfkracht over de vier wielen mogelijk, met optimale dynamiek en stabiliteit als resultaat. Ook het onderstel, dat in grote lijnen afkomstig is van de R18 LMP-racer, draagt samen met de 22 inch wielen bij aan dynamiek van hoog niveau.

De PB18 e-tron maakt gebruik van de nieuwste accutechnologie via een relatief lichte solid-state batterij. De batterij heeft een capaciteit van 95 kWh en maakt een actieradius van ruim 500 km (WLTP) mogelijk. Met 800 Volt-laden, waar de PB18 e-tron geschikt voor is, duurt een complete laadcyclus 15 minuten. Audi Wireless Charging (draadloos laden via inductie) is ook mogelijk.

De onthulling van de PB18 e-tron staat niet op zichzelf. Nog dit jaar presenteert Audi zijn eerste volledig elektrisch aangedreven productiemodel: de Audi e-tron, een ruime en dynamische SUV. Bovendien staan er meer elektrisch aangedreven modellen op het programma en daarbij een breed scala aan diensten.