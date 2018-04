Audi onthult nieuwe A6 Avant

11 april 2018 | Audi onthult de nieuwe A6 Avant. De A6 Avant combineert een sportief uiterlijk met uitstekende dagelijkse bruikbaarheid. Zijn achterzijde is opvallend gestileerd, maar herbergt desondanks een bagageruimte met een inhoud van 565 tot 1.680 liter. Standaard is de Audi A6 Avant uitgerust met een mild hybrid-systeem dat garant staat voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

De kersverse A6 Avant is 4,94 meter lang, 1,89 meter breed en 1,47 meter hoog. Geprononceerde schouders, een aflopende daklijn en lage achterruit vormen mede de ingrediënten voor een moderne aanblik. Zijn uiterlijk gaat echter niet ten koste van de bagageruimte. Die heeft een capaciteit van 565 liter en kan worden vergroot naar 1680 liter door de achterbank neer te klappen. Zowel de kofferklep als het rolscherm in de bagageruimte is elektrisch te openen en te sluiten.

Alle motoren in de nieuwe A6 Avant worden standaard voorzien van Audi's mild hybrid-technologie (MHEV). Die techniek zorgt niet alleen voor meer comfort, maar ook voor een lager brandstofverbruik in de praktijk. Het systeem kan bij 48V tijdens het remmen tot wel 12 kW terugwinnen en opslaan in een lithium-ionbatterij. De vrijloopmodus bij uitgeschakelde motor werkt in de nieuwe Audi A6 Avant tussen 55 en 160 km/u, terwijl de start-stopfunctie al vanaf 22 km/u actief is.

Klanten kunnen kiezen uit vier verschillende onderstellen. Naast de standaard wielophanging met stalen veren zijn er het sportonderstel, de wielophanging met instelbare schokdempers en adaptieve luchtvering. De optionele vierwielsturing maakt de A6 Avant nog wendbaarder.

Net als de A6 sedan beschikt de Avant over een reeks elektronische rijassistenten en veiligheidssystemen. Voorbeelden daarvan zijn Adaptive Drive Assist (dat werkt bij snelheden tot 250 km/u), het Audi pre sense 360°-systeem (dat de directe omgeving van de auto scant) en Emergency Assist (dat bij gevaarlijke situaties zelf ingrijpt als de bestuurder dat niet doet).

Bijna alle functies van de nieuwe A6 Avant worden aangestuurd via de twee schermen van het MMI-systeem. Het bovenste display (10,1 inch groot als de auto is uitgerust met MMI navigation plus) wordt gebruikt voor navigatie en infotainment, terwijl het 8,6 inch grote exemplaar daaronder is bedoeld voor de climate control en andere comfortfuncties. Wie MMI navigation plus bestelt, krijgt ook de beschikking over de volledig digitale Audi virtual cockpit, die zich laat bedienen met multifunctionele knoppen op het stuurwiel.

De nieuwe Audi A6 Avant is vanaf juni te bestellen. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.