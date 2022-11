Audi onthult eigen laadpaal

De laadpaal werd in Amsterdam onthuld tijdens het Audi-event 'Design for an Electric City'. Onder andere futuroloog Jacintha Scheerder, urban designer Jeroen de Willigen en Rutger Bosch, co-founder van Revolt, spraken daar over hoe de stad van de toekomst ontworpen moet worden.

Uitdagingen energietransitie

Nederlandse steden staan voor een grote opgave nu zij in de huidige energietransitie op hoog tempo en op verschillende vlakken veranderingen moeten doorvoeren om te verduurzamen. Zoals vastgoed, waterbeheer, het warmtenet en de infrastructuur van de stad. Eén van deze ontwikkelingen is de overgang naar elektrisch rijden, een milieuvriendelijke en noodzakelijke verandering die tegelijkertijd impact heeft op de structuur en leefomgeving van steden. De toename van het aantal laadstations zou ervoor kunnen gaan zorgen dat ze het straatbeeld deels gaan bepalen. Op dit moment heeft Nederland per vierkante meter reeds de meeste laadpalen van Europa. In 2030 verwacht Amsterdam 82.000 laadpalen nodig te hebben (in theorie omgerekend één per 21 meter langs de openbare weg) wat het straatbeeld van de hoofdstad rigoureus zal veranderen.

Design for an Electric City

Het Europese Parlement heeft de verkoop van brandstofauto's vanaf 2035 verboden. Audi zegt de energietransitie aan te moedigen en heeft zich als doel gesteld om reeds vanaf 2026 uitsluitend volledig elektrische auto's te introduceren. Tegelijkertijd wil het automerk er voor zorgen dat het unieke stadsbeeld van Amsterdam eerder verrijkt dan verarmd wordt door de komst van duizenden laadpalen. Audi heeft design hoog in het vaandel staan en ontwierp daarom in samenwerking met gerenommeerd designer Sabine Marcelis en startup in laadoplossingen Revolt.

Deze paal laat zien hoe nieuwe technologie, een noodzakelijk goed, de ruimtelijke omgeving van de stad kan verfraaien en een oplossing kan bieden nu energie schaarser wordt. Zo zijn er in het ontwerp van de Amsterdamse laadpaal, geïnspireerd op de het karakter en de historie van de stad, zonnepanelen verwerkt waarmee ook elektrische fietsen opgeladen kunnen worden. Om in de toekomst efficiënter gebruik te kunnen maken van energie, is Revolt op dit moment bezig met de ontwikkeling van bidirectionele laadpalen. Daarmee kan een auto 'twee kanten op laden' en dus eveneens fungeren als energiebron.

Rutger Bosch, co-founder van Revolt: "We hebben de technologie en blauwdrukken om de energietransitie bij grote steden als Amsterdam te versnellen. Hierbij houden we niet alleen rekening met duurzaamheid en functionaliteit, maar ook wat het beste past in het straatbeeld van de toekomst."

Ontwerp vanuit de stad

Sabine Marcelis is een Rotterdamse designer die met Studio Sabine Marcelis inmiddels nationaal en internationaal bekendheid geniet. Kenmerkend voor Marcelis' werk is dat ze experimenteert en innoveert met materialen en veel gebruikmaakt van glas. In het ontwerp van de Amsterdamse laadpaal combineert ze glas met zonnepanelen, waarmee de paal echt iets teruggeeft aan de stad. Niet alleen visueel, maar ook in de vorm van stroom.

Designer Sabine Marcelis: "Amsterdam is een stad met een rijke geschiedenis en vele gezichten. In mijn ontwerp ging ik daarom terug naar de fundamenten waarop deze is gebouwd, wat letterlijk op palen is. Het zand onder de straten van de stad heb ik in het ontwerp doorvertaald door gebruik te maken van een unieke 3D printtechniek met zand. De spiegeling van het glas symboliseert de lucht, en wat daar gebeurt met de zon en het opwekken van zonne-energie. Zo komen de grond en de lucht samen in de laadpaal. Als laatste zijn ook de drie bekende Amsterdamse Andreaskruizen erin verwerkt."