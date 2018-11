Audi onthult e-tron GT concept

29 november 2018 | Audi presenteert op de Los Angeles Auto Show 2018 de Audi e-tron GT concept. Op basis van dit studiemodel volgt in 2020 een productieversie van een volledig elektrische vierdeurs coupé. De Audi e-tron GT komt in 2020 op de markt, na de recent geïntroduceerde Audi e-tron SUV en de Audi e-tron Sportback, die voor volgend jaar op de agenda staat. Zoals een echte Gran Turismo betaamd, is het model laag en breed, met een lange wielbasis. De e-tron GT meet 4,96 meter in de lengte, 1,96 meter in de breedte en 1,38 meter in de hoogte. Zijn carrosserie is opgetrokken uit koolstofvezel, aluminium en staal.

De batterij van de Audi e-tron GT ligt vlak in het chassis, wat niet alleen zorgt voor een laag zwaartepunt, maar ook voor meer vrijheid op designgebied. Net als de Sportback-modellen van Audi heeft de e-tron GT een aflopende daklijn en forse wielkasten en 'schouders', om de quattro-aandrijving van de auto te benadrukken. Onder die gespierde flanken gaan 22 inch lichtmetalen velgen schuil, met banden in de maat 285/30.

Aan de voorkant is de bekende Singleframe-grille lager en breder dan op de Audi e-tron SUV. De e-tron GT heeft, net als de RS-modellen van Audi, een honingraatstructuur. De grille wordt geflankeerd door matrix LED-koplampen met laser grootlicht. Het licht is geanimeerd en verwelkomt de bestuurder met een korte 'groet'. Aan de achterkant van de in Kinetic Dust gespoten e-tron GT loopt over de gehele breedte een lichtbalk.

Het interieur is dankzij de lange wielbasis van 2,90 meter ruim en bruikbaar, en biedt plaats aan vier inzittenden op individuele sportstoelen. Zowel het digitale instrumentarium als het centrale touchscreen heeft een black-panelafwerking en beide vallen weg in het algehele dashboarddesign als ze zijn uitgeschakeld. Audi heeft ervoor gekozen om duurzame en vegan-producten te gebruiken in de e-tron GT, zoals kunstleer en gerecyclede materialen.

De vierdeurs coupé is uitgerust met twee elektromotoren: één op de vooras en één op de achteras. Samen produceren ze 434 kW (590 pk), waarmee de e-tron GT in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u gaat en al na 12 seconden de 200 km/u passeert. De topsnelheid van de e-tron GT is begrensd op 240 km/u. Door zijn compacte elektrische aandrijflijn biedt de Audi 550 liter aan bagageruimte: 450 liter achterin en nog eens 100 liter voorin.

Zijn 90 kWh batterij ligt tussen de voor- en achteras onder de cabine. De e-tron GT haalt er een WLTP-actieradius van 400 kilometer mee. De batterij kan via een stekker worden opgeladen, maar ook via 11kW Audi Wireless Charging. Doordat de Audi e-tron GT is uitgerust met een 800 Volt systeem, is hij via een kabel in 20 minuten op te laden tot een laadniveau van 80 procent, wat goed is voor een bereik van 320 kilometer.

De e-tron GT maakt deel uit van Audi's elektro-offensief. Tegen 2025 zal het merk twaalf volledig elektrische modellen in zijn leveringsprogramma hebben. De Audi e-tron is daarvan de eerste. In 2019 is het de beurt aan de e-tron Sportback en daarna volgt een aantal elektrische Avant- en Sportback-modellen. De e-tron GT debuteert in 2020 en zal begin 2021 aan de eerste klanten worden geleverd.