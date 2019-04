Audi onthult AI:ME

15 april 2019 | Op de autotentoonstelling van Shanghai 2019 presenteert Audi de AI:ME, een mobiliteitsconcept voor de metropolen van de toekomst. Het studiemodel is compact, heeft een ruim interieur en kan autonoom rijden (level 4). Zo kunnen inzittenden reistijd naar eigen inzicht benutten. Daarvoor zijn vele geavanceerde communicatie-, entertainment- en relax-functies aan boord.

De AI:ME, met zijn achterin geplaatste elektrische aandrijfunit (125 kW/170 pk) is 4,30 meter lang en 1,90 meter breed. Dankzij de wielbasis van 2,77 meter, hoogte van 1,52 meter én het ontbreken van een traditionele middentunnel biedt hij opmerkelijk veel binnenruimte. Zijn 2+X interieur is variabel: er is plaats voor twee personen en veel bagage, maar de AI:ME is ook als vierzitter te gebruiken.

Onder de noemer AI bundelt Audi mobiliteitstechnologieën die de druk op de berijder verminderen en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden bieden om reistijd (beter) te benutten. Kunstmatige intelligentie of AI (Artifical Intelligence) en machine learning spelen daarbij een belangrijke rol. Audi AI maakt autonoom rijden mogelijk én zorgt met proactieve, slimme diensten voor een nieuwe, persoonlijke rijbeleving. Vandaar: AI:ME.

De AI:ME is geschikt voor het op één na hoogste niveau van autonoom rijden: level 4. Dat betekent dat de auto volledig zelfstandig door specifieke gebieden kan rijden. Dit kunnen snelwegen zijn of stadsgedeeltes met de geschikte infrastructuur. De bestuurder kan tijdens de rit werken of ontspannen. Als de auto het specifieke gebied verlaat, dient de rijder de besturing over te nemen. Daarom is de AI:ME nog voorzien van een stuur en pedalen.

Autonoom rijden maakt dat de bestuurder zijn tijd in een auto anders dan voorheen kan doorbrengen. Daarom is het interieur van de AI:ME ontworpen als een woonruimte met comfort, opbergmogelijkheden en handige voorzieningen zoals magnetische bekerhouders. De communicatie- en interactiesystemen met een multifunctionele 3D OLED-monitor als centraal element zijn te bedienen via eyetracking, stemcommando's en touchpads. VR-brillen maken het mogelijk om films en games optimaal te beleven. Noise Compensation kan geluiden van buitenaf wegfilteren. Dankzij elektrochromatisch glas zijn de ramen te verduisteren en planten dragen bij aan een goed interieurklimaat. De AI:ME kan het stressniveau van de inzittenden meten. Slimme algoritmes leren de passagiers zo kennen. Op basis daarvan worden bepaalde instellingen aangepast en/of specifieke diensten aangeboden.

De AI:ME heeft de typische designelementen van elektrisch aangedreven Audi's. Ondanks compleet andere proporties is de link met de Aicon concept car uit 2017 ook direct duidelijk. Vooral de hoeken in de zijruiten laten de verwantschap zien en 23 inch lichtmetalen velgen benadrukken de dynamiek van het ontwerp. De LED-verlichting van de AI:ME is ook een communicatiemiddel. De AI:ME kan hiermee eenvoudig te begrijpen symbolen op het wegdek of op een muur projecteren. Zo laat hij voetgangers bijvoorbeeld weten dat ze kunnen oversteken. Als de AI:ME vóór zich bijvoorbeeld alarmlichten 'ziet', kan hij dit signaal met de eigen verlichting versterken voor extra zichtbaarheid. Ten slotte: omdat vóór- en achterlichten minder zichtbaar worden naarmate weggebruikers de auto in de stad naderen, beschikt de AI:ME over in de carrosserie geïntegreerde LED-elementen. Daarmee wordt de auto vanuit elk standpunt beter zichtbaar.

DE AI:ME is er vooral voor de stedelijke omgeving. Hier is de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de inzetbaarheid belangrijker dan een enorme reikwijdte en hoge topsnelheden. Daarom is de technische opzet relatief simpel met een 65 kWh-batterij en een achterin geplaatste 125 kW/170 pk sterke elektromotor. Dankzij recuperatie en het relatief lage gewicht is het energieverbruik van de AI:ME laag.

De AI:ME is na de Aicon limousine en PB18 e-tron sportwagen de derde Audi die voor een zeer specifiek doel is ontwikkeld. Op basis van deze 'use cases' wil Audi de modellen uit de AI-range on-demand beschikbaar stellen zonder dat de gebruiker de auto aanschaft. Het gaat daarbij om een op maat gemaakt aanbod. De gebruiker kan via MyAudi namelijk voorkeuren en instellingen selecteren, bijvoorbeeld het aantal zitplaatsen en wel of geen kinderzitje. Zelfs voorkeuren voor kleuren en interieuruitvoering zijn aan te geven. De AI:ME die aansluit bij de persoonlijke wensen is op te halen op een speciaal station. In zones met de geschikte infrastructuur kan hij zelfs zelfstandig voorrijden op het gewenste vertrekadres. Onderweg in de AI:ME kunnen inzittenden werken of ontspannen dankzij 100 procent connectiviteit. Parkeren hoeft niet: na aankomst vindt de auto zelf zijn weg terug naar een station.