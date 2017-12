Audi

Audi nu leverbaar in iedere kleur

22 december 2017 | De naam van de nieuwe optie in de Audi-configurator zegt genoeg: Farbe nach wahl. Daarmee zijn alle Audi-modellen vanaf nu te bestellen in nagenoeg iedere denkbare kleur. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos: een Audi A4 in de kleur van je favoriete trui, een TT die matcht bij de digitale meters in je klassieke ur-quattro of een Q5 in een tint die je bij een ander automerk hebt gevonden. Het maakt niet uit welk uitrustingsniveau een Audi heeft, de Farbe nach wahl-optie is altijd beschikbaar.

Optioneel is het zelfs mogelijk om ook de decoratielijsten in het interieur, de lederen bekleding en/of het stiksel (die laatste twee vanaf de Audi A4) in dezelfde kleur uit te voeren. Op basis van een afwijkende gekozen kleur stelt Audi een unieke lak samen die gedegen op kwaliteit wordt getoetst. Farbe nach wahl vergt daarmee een iets langere levertijd dan gebruikelijk, maar het wachten wordt gegarandeerd beloond met een 'one of a kind', unieke Audi. De Farbe nach wahl-optie is per direct beschikbaar vanaf € 3.221. Overzicht Farbe nach wahl-prijzen per model: A1 € 3.221

A3 € 3.221

A4 € 3.361

A5 € 3.361

A6 € 3.852

A7 € 4.061

A8 € 4.341

Q2 € 3.221

Q3 € 3.221

Q5 € 3.361

Q7 € 4.901

TT € 3.361

R8 € 4.341