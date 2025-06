Audi maakt prijs Q5 bekend

De nieuwe Audi Q5 oogt sportiever dan zijn voorgangers, onder meer door de brede Singleframe grille met air-curtains aan weerszijde, grote luchtinlaten, de doorlopende lichtstrip aan de achterzijde en de diffuser. Voor de nieuwe Q5 zijn (gestroomlijnde) lichtmetalen velgen beschikbaar die in grootte variëren van 18 tot en met 21 inch. In Nederland ligt de focus op de plug-in hybride-uitvoeringen. Met een systeemvermogen van 220 kW (299 pk) of 270 kW (367 pk) en een elektrische actieradius tot maximaal 100 kilometer (theoretisch volgens WLTP) combineren de plug-in hybridemodellen een mix van prestaties en efficiëntie.

De nieuwe Audi Q5 SUV e-hybrid quattro en Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro zijn beide verkrijgbaar met twee vermogensniveaus: 220 kW (299 pk) en 270 kW (367 pk). De uitvoeringen worden aangedreven door een 2.0 TFSI turbo-benzinemotor met een vermogen van 185 kW (250 pk) en een elektromotor. Alle varianten noteren een (begrensde) topsnelheid van 250 km/u. Voor de hoogvoltaccu is gekozen voor een oplossing waarbij de cellen op twee niveaus boven elkaar zijn geplaatst. Audi heeft de capaciteit van de batterij vergroot tot 25,9 kWh, ongeveer 45 procent meer dan zijn voorganger. Het maximale AC-laadvermogen bedraagt 11 kW. Als de batterij helemaal leeg is, duurt het 2,5 uur om hem tot 100 procent op te laden.

Van Pro line tot S edition Competition

Voor de Q5 SUV e-hybrid quattro begint alles bij de Pro line, die standaard is uitgerust met onder andere adaptieve cruise control, Parkeerassistent plus met afstandsweergave, lane departure warning, efficiency assistent en vermoeidheidsassistent. Het infotainmentsysteem MMI experience plus, dat standaard is, is uitgerust met de Audi Application Store, een smartphone-interface en het Audi-geluidssysteem. Als Pro line is de Audi Q5 SUV e-hybrid quattro er vanaf € 65.990.

De SUV en Sportback Advanced edition (vanaf € 67.990) beschikken onder andere over LED-koplampen plus en LED-achterlichten pro en het Comfortpakket met elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmend aan beide zijden, automatisch dimmende binnenspiegel en projectie verlichting in de buitenspiegels. Aan de sfeer aan boord draagt het Ambiente lichtpakket bij.

De dynamische S edition is er vanaf € 69.990 en voegt onder andere een S-line exterieur inclusief remlichtprojectie op de achterruit toe, evenals 19 inch lichtmetalen velgen. Het S-interieurpakket met sportstoelen inclusief stoffen Cascade-bekleding is standaard.

Als topmodel is er de S-edition Competition met in totaal 270 kW (367 pk) systeemvermogen. Uiterlijk onderscheid is te vinden in het optiekpakket met zwarte of rode remklauwen; extra comfort is het resultaat van de standaard aanwezige luchtvering. In het interieur heeft deze topversie sportstoelen met leder en kunstleder in zwart. De krachtigste Q5 e-hybrid quattro is er als SUV vanaf € 74.990. De meerprijs voor de Q5 Sportback bedraagt steeds € 2.000.

Vanaf 12 juni te bestellen

De Audi Q5 SUV e-hybrid quattro en Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro zijn met ingang van donderdag 12 juni 2025 samen te stellen en te bestellen. Vanaf medio september 2025 staan de auto's bij de Audi-dealers in de showroom.