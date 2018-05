Audi maakt nieuwe start in 2018

9 mei 2018 | Voor Audi is 2018 een zeer ambitieus jaar, dat in het teken staat van 20 productlanceringen, de entree in nieuwe segmenten en de introductie van nieuwe aandrijftechnologieën en organisatiestructuren. Bovendien onderstreept Audi zijn focus op e-mobility met een breed programma elektrische e-tron modellen. Audi AG heeft zichzelf ten doel gesteld tegen 2025 jaarlijks 800.000 elektrische voertuigen te verkopen. Tijdens de 129e Algemene Bijeenkomst in Ingolstadt informeerde het management van Audi aandeelhouders hierover én over het Actie- en Transformatieplan van het merk.

Audi CEO Rupert Stadler: "2018 is een cruciaal jaar voor Audi met razendsnelle veranderingen, die ervoor zorgen dat we gaandeweg weer in het offensief zullen zijn. We herstructureren onze organisatie met het oog op de koers die we voor de toekomst hebben uitgezet. Bij dat alles naderen we de climax van ons grootste modellenoffensief ooit en stappen we het e-mobility tijdperk binnen met Audi e-tron".

Audi AG heeft zich ten doel gesteld tegen 2025 jaarlijks zo'n 800.000 geëlektrificeerde modellen te verkopen. Onder die term vallen zowel geheel elektrische auto's als (mild) hybrides. Daartoe levert de onderneming tegen 2025 meer dan twintig nieuwe modellen die geheel of deels elektrisch worden aangedreven. Audi biedt daarmee ongeveer elke derde klant de mogelijkheid vóór het midden van het volgende decennium voor een e-model te kiezen.

Audi trapt het e-tron offensief op 30 augustus aanstaande af in Brussel tijdens de Audi Summit met de onthulling van de e-tron, het eerste elektrische aangedreven serieproductiemodel. Vervolgens volgen in 2019 de e-tron Sportback en in 2020 de e-tron GT, afkomstig van Audi Sport. Bovendien debuteert in 2020 ook een elektrisch model in het segment van de premium-compacts. Precies voor het 50-jarig jubileum van "Vorsprung durch Technik" in 2021 lanceert Audi bovendien de eerste autonoom rijdende elektrische auto op basis van de Audi Aicon concept car die het merk vorig jaar op de IAA in Frankfurt toonde.

Eigenaren van een Audi e-tron kunnen vele toepassingen voor hun auto flexibel online aanschaffen. Audi verwacht per 2025 een operationele winst van 1 miljard euro via het myAudi klantenportaal te kunnen realiseren. Er komt een centraal productmanagement voor de planning, implementatie en uitvoering van digitale diensten en een speciaal IT-platform voor voertuigconnectiviteit en digitale services. Dit maakt ook een soepele uitwisseling met modellen van andere merken van de Volkswagen Group mogelijk.

"Onze ambitie is en blijft de Vorsprung durch Technik", aldus Rupert Stadler. "We willen een revolutie teweegbrengen in mobiliteit. Ook bij elektrische mobiliteit willen we de nummer 1 zijn onder de premiumfabrikanten, met auto's die volledig en compromisloos geschikt zijn voor dagelijks gebruik, met topkwaliteit en rijplezier voor de klant. We gebruiken onze Vorsprung om elektrische mobiliteit naar een hoger plan te tillen".

Audi's Actie- en Transformatieplan kent een succesvolle start. In het huidige boekjaar introduceert Audi 20 nieuwe modellen. Een hoogtepunt daarbij is de nieuwe Audi A6. Alle nieuwe modellen vallen op door de nieuwe designtaal en een nieuw digitaal bedieningsconcept. Per 2020 wil Audi het aantal verkopen in het topsegment verdubbelen. De Audi Q8, die eind dit jaar op de markt komt, en de Audi e-tron SUV spelen daarbij een belangrijke rol. Ook staan er sportieve SUV's in het compacte en middensegment op het programma, waaronder de nieuwe Q3-reeks en de SQ2. Nog voor het einde van 2019 introduceert Audi in totaal 11 nieuwe SUV's, waaronder de Audi Q4; een compleet nieuw model.