Audi maakt gordelslothouders uit autoafval

In een video laat Audi zien hoe plastic auto-onderdelen die niet meer te repareren zijn, eerst worden verwijderd en vervolgens worden ontdaan van andere materialen dan kunststof, zoals metalen clips. Vervolgens worden de kunststof afvaldelen vermalen tot kleinere stukken en door middel van chemische recycling verwerkt tot pyrolyse-olie.

Deze olie dient vervolgens als grondstof voor de vervaardiging van nieuwe kunststoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een massabalans-benadering. Van daarbij verkregen kunststofgranulaat worden de houders van de gordelsloten in de nieuwe Audi Q8 e-tron geproduceerd.

Door dit proces is Audi er samen met de andere projectdeelnemers in geslaagd een materiaalstroom terug te winnen die normaal gesproken alleen geschikt is voor energieterugwinning. Door deze manier van werken kan Audi langer gebruikmaken van fossiele grondstoffen en de aankoop van extra primaire materialen voor de Q8 e-tron verminderen. Onderdelen die zijn geproduceerd uit pyrolyse-olie zijn van dezelfde hoge kwaliteit als nieuw geproduceerde onderdelen en bieden identieke technische kenmerken.