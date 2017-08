Audi introduceert VR in showrooms

30 augustus 2017 | Audi lanceert Virtual Reality in de showrooms, waarbij Audi Centrum Hengelo de Nederlandse primeur heeft. Met een speciale 3D headset kunnen geïnteresseerde klanten een geconfigureerde Audi tot in detail ontdekken en beleven.

De nieuwe Audi Virtual Reality Experience begint met het configureren van een Audi. Dat kan bij de dealer, maar ook thuis via de configurator op Audi.nl. Na het configureren op de site ontvangt de klant een code. Daarmee is zijn of haar ideale Audi bij de dealer weer op te roepen. De speciale VR-headset maakt het mogelijk om de geheel volgens eigen wens samengestelde auto tot in detail in 3D te bekijken. Zo is het mogelijk om een virtueel rondje om de auto te lopen, achter het stuur plaats te nemen of een kijkje te nemen in de kofferruimte. Klanten kunnen daarbij kiezen voor diverse omgevingen. De virtual reality beleving wordt extra versterkt door licht- en geluidseffecten. Dankzij 'x-ray vision' is het zelfs mogelijk om een auto onderhuids te ontdekken.

De VR Experience is voor elk Audi model in elke gewenste configuratie beschikbaar. Het hoogstpersoonlijke karakter wordt nog eens treffend onderstreept door het feit dat er alleen al van de Audi A4 zo'n 1,5 miljoen verschillende configuraties mogelijk zijn. Ook op andere manieren biedt de Audi VR Experience de mogelijkheid om de bijzondere wereld van Audi live te beleven. Zo kunnen gebruikers virtueel toeschouwer zijn in de pitstraat van een legendarisch circuit of plaatsnemen in een Auto Union Type D bolide uit 1939.

De Audi VR Experience wordt nu al ingezet in de gedigitaliseerde 'private lounge' van Audi Centrum Hengelo. Nog dit jaar krijgen vijf andere Nederlandse Audi Centra met een private lounge de beschikking over de vooruitstrevende VR-technologie. Audi verwacht in de toekomst nog meer VR-toepassingen te introduceren, zowel in als buiten de showrooms.