Audi introduceert nieuwe vermogensaanduiding voor modellen

23 augustus 2017 | Audi introduceert een nieuwe methode om de verschillende vermogensvarianten binnen een modelreeks aan te geven. De typeaanduidingen (van Audi A1 tot Q7) blijven ongewijzigd. Bovendien worden ze nu aangevuld met combinaties van twee cijfers, die staan voor een specifieke vermogenscategorie. De nieuwe naamgeving is van toepassing voor alle aandrijfvormen: van modellen met verbrandingsmotor tot en met de e-tron-uitvoeringen met hybride of elektrische aandrijving.

Met de nieuwe aanduidingen geeft Audi voortaan de indeling in vermogensklassen aan. Zo geven de nieuwe cijfercombinaties ook het prestatieniveau weer. Bijvoorbeeld de cijfercombinatie '30' voor alle modellen met een vermogen tussen 81 en 96 kW. 45 staat voor de vermogensrange van 169 tot 185 kW. De top van de range is de vermogensklasse van meer dan 400 kW. Deze wordt aangeduid met de cijfercombinatie 70. De cijfers worden weergegeven in combinatie met de motortechnologie: TFSI, TDI, g-tron of e-tron.

De nieuwe cijfercombinaties lopen op in stappen van vijf. Zo geven ze de plaats in de modelserie en in de gehele modellenrange aan. Met de nieuwe naamgeving varieert het spectrum van bijvoorbeeld de Q-serie van Audi van de Audi Q2 30 TFSI met 85 kW tot de Audi Q7 50 TDI met 200 kW. De sportieve S-, RS- en R8-modellen behouden hun klassieke naam om hun speciale positie binnen het gamma te benadrukken.

Audi kiest voor de nieuwe naamgeving omdat alternatieve aandrijfvormen een steeds grotere rol gaan spelen. Daarom wordt het aangeven van de motorinhoud minder belangrijk voor klanten. De helderheid en logica van de nieuwe indeling maakt het mogelijk om ongeacht de aandrijfvorm een keuze te maken voor een bepaalde vermogenscategorie.

De nieuwe Audi A8 is het eerste model met de gewijzigde naamgeving. De nieuwe aanduiding voor de A8 3.0 TDI (210 kW) wordt A8 50 TDI en de A8 3.0 TFSI (250 kW) gaat door het leven als A8 55 TFSI. De nieuwe naamgeving zal vervolgens ook op de verdere modelintroducties worden doorgevoerd. De overige Audi-modellen krijgen met ingang van modeljaar 2019 de aangepaste aanduidingen voor de vermogensklasse.