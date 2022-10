Audi introduceert Urban Purifier

85% van alle fijnstof in het verkeer komt volgens Audi vrij door slijtage van remmen, banden en het wegdek. De kleinste stofdeeltjes zijn met het blote oog niet tot nauwelijks waarneembaar. Ze kunnen echter wel worden ingeademd. Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde afgelopen jaar daarom een drastische aanscherping van de grenswaarden van de fijnstofuitstoot. Experts verwachten dat het zeker in stedelijke gebieden moeilijk wordt om hieraan te voldoen.

In diverse steden worden al stationaire systemen gebruikt voor het opvangen van fijnstof. De Audi Urban Purifier heeft als mobiel systeem belangrijke pluspunten. Zo worden emissies van de auto zelf én van andere voertuigen opgevangen op de plaats waar ze ontstaan. Dat gebeurt met een filter dat zich voor in de auto vóór de radiator bevindt en daarmee in de luchtstroom. Door de aansturing via een luchtinlaat met variabele opening functioneert het als een stofzuiger: terwijl de lucht blijft stromen, blijven fijnstofdeeltjes achter in het filter.

Sinds het begin van de onderzoeksfase in 2020 gebruikt Audi e-tron-modellen als testvoertuigen. Tijdens het rijden is er sprake van passieve filtering. Dat wil zeggen dat door de beweging van de auto lucht door het filtersysteem stroomt om zo fijnstof op te vangen. Tijdens het laadproces vindt actieve filtering plaats. De ventilator, die standaard is in elke EV, voert dan omgevingslucht door het filtersysteem om fijnstof op te vangen. Vooral in steden bewijst het systeem goede diensten omdat de fijnstofuitstoot hier veel hoger is dan erbuiten.

Bij uitvoerige tests heeft de Audi Urban Purifier zijn effectiviteit bewezen. Zo bleek in drukke steden dat een e-tron, afhankelijk van het gebruiksscenario, in staat is om een hoeveelheid fijnstof op te vangen die gelijk is aan de eigen uitstoot. Zonder dat het systeem enig nadelig effect heeft op de werking van de auto, zelfs bij hoge temperaturen. Om het systeem nog efficiënter te maken, werkt Audi samen met MANN+HUMMEL aan de koppeling ervan aan bijvoorbeeld weerstations. Ook wil het voor inzittenden van een e-tron mogelijk maken om te zien wanneer het systeem actief is en hoeveel fijnstof er al is opgevangen.

Het filter van de Audi Urban Purifier is eenvoudig te onderhouden. De vervanging vindt plaats tijdens reguliere servicebeurten. Het filter zelf bestaat voor 15% uit gerecyclede materialen, het complete systeem voor 60%.